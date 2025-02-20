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Подводная охота в Дагестане — что нужно знать туристу

3:51
Туризм

Арсен Сайдиев родом из Избербаша, города, который считается негласной столицей подводной охоты.

Дагестан
Фото: сommons.wikimedia.org by Suleymannabiev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дагестан

Здесь этим видом спорта увлечены целые семьи: пока мужчины добывают рыбу, их жены продают улов на местных рынках. Арсен занимается подводной охотой уже более десяти лет, а параллельно организует экскурсии для туристов.

"Однажды я увидел, как мужчина вышел из воды, таща за собой целый улов. Это было настолько впечатляюще, что я решил попробовать сам. С тех пор охота под водой стала для меня чем-то большим, чем просто хобби", — рассказывает Арсен.

Избербашские каменные гряды, уходящие в море, создают идеальные условия для охоты. Они защищают побережье от волн, а вода здесь часто бывает кристально чистой. Именно в этих местах чаще всего ныряют местные "подвохи".

"Когда заходишь в воду, кажется, что ты переносишься в другое измерение. Время летит незаметно: бывало, что пять часов проходили как одна минута. Охотишься — и забываешь обо всем", — делится впечатлениями Арсен.

Однако рыбу можно добывать не только в море. Дагестанские подводные охотники исследуют и озёра, такие как Папас в Каякентском районе или Мочох под Кизилюртом. Для профессионалов подойдут даже водохранилища, но на их внушительных глубинах неопытному ныряльщику будет некомфортно.

"Как-то раз я заплыл слишком далеко, а подо мной оказалось 200 метров воды. Было страшно. В реках же охотиться бессмысленно — вода в них слишком мутная", — объясняет Арсен.

Самыми распространенными трофеями подводных охотников становятся кефаль, кутум, жерех, усач, сазан и сом. Морскую рыбу считают более престижной и вкусной, а охота в море требует большей сноровки.

В Дагестане охотиться под водой можно практически круглый год, главное, чтобы была хорошая видимость. Прозрачность воды зависит от течений: если они идут с юга, вода становится чище, а если с севера — мутной из-за примесей, принесенных реками.

Удовольствие это не из дешевых. Чтобы погрузиться в воду с гарпуном, придется потратить минимум 60 тысяч рублей на экипировку: гидрокостюм, ласты, маску, трубку, ружье и грузовой ремень.

Ночная охота требует дополнительных вложений — нужен мощный фонарь. Именно ночью можно добыть самые крупные экземпляры, но это также самый опасный способ охоты.

"На Аграхане я встречал таких сомов, в которых даже стрелять не решался. Они могут утащить охотника на глубину, и в таких ситуациях иногда приходится бросать ружьё, чтобы спастись", — говорит Арсен.

Арсен не называет подводную охоту своим бизнесом, но охотно делится опытом с туристами. Он показывает им охотничьи места и дает оборудование напрокат, но официальные туры пока не организует.

"Если делать охоту коммерческим проектом, нужна лицензия и полная ответственность за безопасность. Пока проще просто объяснить, куда можно идти, а куда не стоит", — поясняет он.

Соревнования по подводной охоте в Дагестане проводились ещё 15 лет назад, и сейчас активисты стараются возродить интерес к этому спорту. В прошлом году в республике уже состоялся чемпионат, в котором участвовали 40 "подвохов".

Пока что массового спроса на такие туры нет, но энтузиасты верят, что в будущем подводная охота в Дагестане станет популярным направлением для туристов, передает "Рамблер".

Уточнения

Дагеста́н или Респу́блика Дагеста́н, — субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в Северо-Кавказский федеральный округ и является частью Северо-Кавказского экономического района.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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