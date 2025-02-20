Я бы не смогла так жить — россиянка рассказала о быте в узбекском кишлаке

1:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская путешественница во время поездки по Узбекистану посетила одно из местных сел — кишлак — и поделилась своими наблюдениями о жизни его жителей.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Туризм

Главной особенностью узбекского быта, по словам блогерши, стало совместное приготовление еды. В каждой семье готовят на всю многочисленную родню, поэтому процесс требует участия нескольких человек. Кухня кишлаков неизменно включает два ключевых элемента — печь и казан внушительных размеров.

"Я смотрела, как женщины готовят, и понимала: так жить я бы не смогла. Привычка к комфорту делает их образ жизни для меня слишком сложным, хотя для них это в порядке вещей, и они чувствуют себя счастливыми", — призналась путешественница.

Большинство семей в узбекских селах держат скот — как для собственного потребления, так и на продажу. При этом широко распространен бартер: жители обмениваются продуктами, например, баранов меняют на рис, овощи и фрукты.

"Деньги не всегда играют главную роль, здесь многое строится на взаимовыгодных обменах", — отметила блогер.

Она также рассказала, что мужчины из кишлаков нередко уезжают на заработки в Россию и отправляют деньги родным. В одной из семей, где гостила россиянка, хозяйка смогла открыть небольшой продуктовый магазин и швейную мастерскую благодаря поддержке супруга.

По словам путешественницы, поездка в Узбекистан оставила у неё массу ярких эмоций. Однако больше всего её впечатлили не достопримечательности, а сами люди, их уклад жизни и традиции.

"Всего один визит в эту страну — и эмоций хватит на всю жизнь. Люди, их культура и менталитет удивили меня куда больше, чем исторические памятники", — заключила она в личном блоге "Лайк Трэвел Путешествия".

Уточнения

Менталите́т мента́льность (от лат. — ум, мышление, образ мыслей, душевный склад) — общие «психические свойства», общность «психического склада» какой-либо группы, мироощущение, мировосприятие.

