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На Иль-Гранде не надо много слов — просто приходите и почувствуйте себя как в раю

1:30
Туризм

Иль-Гранде — это настоящий рай, куда стоит поехать, если вы хотите насладиться красотой Бразилии без толп туристов, характерных для пляжей Рио.

Пляж
Фото: unsplash.com by Anders Wideskott, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пляж

Этот остров, спрятанный недалеко от знаменитых Копакабаны и Ипанемы, предлагает невероятные природные пейзажи, белоснежные пляжи и чистейшие воды.

Сюда легко добраться: из Рио-де-Жанейро — паромом из Мангаратибы или Ангра-дус-Рейс. Отдыхающие на Иль-Гранде могут наслаждаться пляжами и морем, исследуя подводный мир с черепахами и рыбами.

Вокруг острова раскинулись почти 100 пляжей, а среди них можно найти как людные, так и уединённые уголки, например, Прайя-де-Лопес-Мендес, где можно кататься на серфинге, и Прайя-ду-Абраан с атмосферными коктейль-барами.

Остров Иль-Гранде — это не только пляжи, но и активный отдых: походы в джунгли, ночные маршруты к вершинам, водопады и снорклинг с морскими черепахами.

Один из самых популярных маршрутов — восхождение на Пику-ду-Папагайу, откуда открывается захватывающий вид на остров. Пешеходные тропы, каякинг и ночные прогулки на байдарках — отличные способы раскрыть скрытые красоты Иль-Гранде.

Уникальная природа, чистая вода и тёплый климат делают этот остров идеальным местом для того, чтобы побыть вдали от шума и суеты больших городов.

Уточнения

И́лья-Гра́нди (порт. Ilha Grande) — остров в Атлантическом океане. Является частью муниципалитета Ангра-дус-Рейс бразильского штата Рио-де-Жанейро. Находится неподалёку от побережья Бразилии, в 103 км от Рио-де-Жанейро

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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