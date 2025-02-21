Новая функция "2ГИС" позволяет делиться геолокацией с друзьями

0:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сервис "2ГИС" добавил новую функцию, позволяющую пользователям отслеживать перемещение друзей во время прогулок, путешествий или мероприятий, информирует ТАСС.

Фото: Pexels by Ingo Joseph, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Геолокация

Теперь можно создавать совместные поездки длительностью от одного дня до двух недель. Чтобы воспользоваться функцией, достаточно создать событие в приложении и отправить приглашение друзьям. Даже если они не добавлены в список контактов, их местоположение отобразится на карте.

При необходимости поездку можно завершить раньше срока, а свою геолокацию — скрыть в любой момент. После завершения мероприятия участники могут добавить друг друга в друзья прямо из карточки события.

Уточнения

2ГИС (также 2GIS; произн. двагис) — название выпускающегося с 1999 года электронного справочника с картами городов и фирменное наименование компании-разработчика ООО «ДубльГИС» (до ребрендинга в 2011 году справочник также назывался «ДубльГИС»). В арабоязычных странах справочник носит название Urbi.

