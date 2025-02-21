Новая функция "2ГИС" позволяет делиться геолокацией с друзьями

Сервис "2ГИС" добавил новую функцию, позволяющую пользователям отслеживать перемещение друзей во время прогулок, путешествий или мероприятий, информирует ТАСС.
Теперь можно создавать совместные поездки длительностью от одного дня до двух недель. Чтобы воспользоваться функцией, достаточно создать событие в приложении и отправить приглашение друзьям. Даже если они не добавлены в список контактов, их местоположение отобразится на карте.
При необходимости поездку можно завершить раньше срока, а свою геолокацию — скрыть в любой момент. После завершения мероприятия участники могут добавить друг друга в друзья прямо из карточки события.
2ГИС (также 2GIS; произн. двагис) — название выпускающегося с 1999 года электронного справочника с картами городов и фирменное наименование компании-разработчика ООО «ДубльГИС» (до ребрендинга в 2011 году справочник также назывался «ДубльГИС»). В арабоязычных странах справочник носит название Urbi.
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