Туристам рекомендуют отказаться от походов в горы в ближайшие дни

0:40 Your browser does not support the audio element. Туризм

МЧС предупредило жителей и туристов о надвигающейся непогоде в горных районах Северной Осетии. В период с 20 по 21 февраля в регионе ожидается высокая лавиноопасность.

Фото: Wikimedia Commons by Henk Monster, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ лавина

Особенно сложная ситуация прогнозируется в Алагирском районе, где возможны чрезвычайные происшествия. Сильный снегопад и лавины могут привести к повреждению линий электропередачи, жилых домов, дорог, мостов и другой инфраструктуры.

Спасатели настоятельно рекомендуют соблюдать меры предосторожности, следить за изменениями в погоде и воздержаться от выхода в горы во время снегопада.

Уточнения

Северная Осетия (осет. Цӕгат Ирыстон, Цæгат Иристон), официально — Респу́блика Се́верная Осе́тия — Ала́ния (ирон. Республикӕ Цӕгат Ирыстон — Алани, дигор. Республикӕ Цæгат Иристон ) — субъект Российской Федерации, республика в её составе.

