Хотите сэкономить на перелёте? Тогда не упустите этот момент!

Аналитики сервиса для покупки авиабилетов "Авиасейлс" составили список направлений с бюджетным перелётом из Москвы весной и летом этого года.
Если вы планируете путешествие по России весной, выгоднее всего покупать билеты за месяц до вылета. Летом раннее бронирование также поможет существенно сэкономить.
Среди самых доступных направлений из Москвы — Анталия, Ереван, Бишкек, Ташкент и Минск. Для весенних поездок оптимальное время покупки — за два месяца до вылета, а летом билеты лучше приобретать за 1-2 месяца, сообщает издание "Подмосковье Сегодня".
Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.
Луковая муха может погубить весь урожай, но есть простое решение — солёная вода! Разбираемся, как правильно поливать лук и чеснок, чтобы не навредить растениям.