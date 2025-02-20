Хотите сэкономить на перелёте? Тогда не упустите этот момент!

0:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

Аналитики сервиса для покупки авиабилетов "Авиасейлс" составили список направлений с бюджетным перелётом из Москвы весной и летом этого года.

Фото: commons.wikimedia.org by Albert Domasin from Los Angeles, united states, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Борт самолета

Если вы планируете путешествие по России весной, выгоднее всего покупать билеты за месяц до вылета. Летом раннее бронирование также поможет существенно сэкономить.

Среди самых доступных направлений из Москвы — Анталия, Ереван, Бишкек, Ташкент и Минск. Для весенних поездок оптимальное время покупки — за два месяца до вылета, а летом билеты лучше приобретать за 1-2 месяца, сообщает издание "Подмосковье Сегодня".

Уточнения

Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.



