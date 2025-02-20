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Снять номер в гостинице на Ставрополье стало дешевле

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Туризм

Согласно данным Северо-Кавказстата, аренда номеров в гостиницах с тремя звёздами упала в цене.

Номер в отеле
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Номер в отеле

Цена за аренду номера в гостинице с одной звездой фактически не изменилась, в то время, как аренда в гостиницах с двумя звёздами выросла на 2,2%.

Зато гостиница с тремя звёздами подешевела на 1,7%. Также упала цена на номера в гостиницах с четырьмя и пятью звёздами.

Меньше всего стоит снять номер в хостеле, сообщает newstracker.ru.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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