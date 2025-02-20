Снять номер в гостинице на Ставрополье стало дешевле

0:34 Your browser does not support the audio element. Туризм

Согласно данным Северо-Кавказстата, аренда номеров в гостиницах с тремя звёздами упала в цене.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Номер в отеле

Цена за аренду номера в гостинице с одной звездой фактически не изменилась, в то время, как аренда в гостиницах с двумя звёздами выросла на 2,2%.

Зато гостиница с тремя звёздами подешевела на 1,7%. Также упала цена на номера в гостиницах с четырьмя и пятью звёздами.

Меньше всего стоит снять номер в хостеле, сообщает newstracker.ru.