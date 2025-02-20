Пять завораживающих локаций Турции, о которых мало кто знает

1:23 Your browser does not support the audio element. Туризм

У большинства Турция ассоциируется с отелями "всё включено" и пляжным отдыхом. Однако в этой стране есть на что посмотреть помимо пляжей, рынков и моря. Об этом пишет издание "Общественная служба новостей".

Фото: commons.wikimedia.org by Максим Кошелев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Красное море в Хургаде

Город Адана

Это место привлекает искушённых туристов своими цитрусовыми садами. В апреле наступает время цветения, а осенью — сбора урожая. Апельсины, лимоны, мандарины — обилие оранжевого цвета никого не ставит равнодушным.

Бухта Изтузу

Пляж в этом месте называют черепашьим. Виды черепах, которые здесь обитают, занесены в Красную книгу.

Водопады Капузбаши

В Турции это место считают одним из самых красивых. Водопады находятся в парке "Аладаглар". Самый большой водопад достигает высоты 70 метров. Также это место славится долиной Хаган, где растёт множество уникальных деревьев.

Деринкую

Это подземный город, который соединён 8-километровым туннелем с другим подземным городом — Каймаклы. Расположен в Кападокии.

Немрут-Даг

Это гора, на вершинах которой расположены восьмиметровые статуи, символизирующие богов. Они были построены в 62 году до нашей эры.