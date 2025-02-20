Пять завораживающих локаций Турции, о которых мало кто знает

У большинства Турция ассоциируется с отелями "всё включено" и пляжным отдыхом. Однако в этой стране есть на что посмотреть помимо пляжей, рынков и моря. Об этом пишет издание "Общественная служба новостей".
Город Адана
Это место привлекает искушённых туристов своими цитрусовыми садами. В апреле наступает время цветения, а осенью — сбора урожая. Апельсины, лимоны, мандарины — обилие оранжевого цвета никого не ставит равнодушным.
Бухта Изтузу
Пляж в этом месте называют черепашьим. Виды черепах, которые здесь обитают, занесены в Красную книгу.
Водопады Капузбаши
В Турции это место считают одним из самых красивых. Водопады находятся в парке "Аладаглар". Самый большой водопад достигает высоты 70 метров. Также это место славится долиной Хаган, где растёт множество уникальных деревьев.
Деринкую
Это подземный город, который соединён 8-километровым туннелем с другим подземным городом — Каймаклы. Расположен в Кападокии.
Немрут-Даг
Это гора, на вершинах которой расположены восьмиметровые статуи, символизирующие богов. Они были построены в 62 году до нашей эры.
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