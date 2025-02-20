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Россиянам назвали доступные для посещения без загранпаспорта страны

1:14
Туризм

Граждане России имеют возможность выбирать из шести стран, в которые можно поехать без заграничного паспорта. В этот перечень входят ближайшие соседи: Абхазия, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Южная Осетия.

Девушки путешествуют на машине
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушки путешествуют на машине

В государствах, таких как Абхазия, Беларусь, Казахстан и Киргизия, возможность безвизового пребывания составляет до 90 дней. Армения предлагает более продолжительный срок — до 180 дней в год. В Южной Осетии не предусмотрены ограничения на срок пребывания. Все указанные страны, кроме Южной Осетии, имеют возможность воздушного сообщения, тогда как добраться до Осетии обычно можно только на автомобиле, передает runews24. ru

Ранее туристический блогер и специалист по турам Наталия Ансталь посоветовала российским путешественникам выбирать жильё с кухней, чтобы снизить затраты на питание в ресторанах. Она также рекомендовала остановку в популярных туристических зонах, где много магазинов. Вдобавок к этому, эксперт советовала предпочитать поездки на поезде вместо авиаперелетов.

Уточнения

Ю́жная Осе́тия — частично признанное государство на Южном Кавказе, провозглашённое на международно признанной территории Грузии. Не имеет выхода к морю. Вопрос о международно-правовом статусе Южной Осетии является спорным: независимость республики признана пятью государствами — членами ООН.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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