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Эксперт по туризму рассказал о трендах оздоровительного отдыха

1:56
Туризм

Современные тренды в туристической индустрии постоянно меняются и развиваются, и гости, приезжающие в санатории, уже не ограничиваются исключительно оздоровительными процедурами. Как отмечают эксперты, для того чтобы представители отрасли могли зарекомендовать себя как успешные игроки на рынке туризма, им нужно внимательно следить за актуальными направлениями и адаптировать свои предложения. Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский поделился своими соображениями на эту тему с изданием "ФедералПресс".

Спящий пассажир в самолете
Фото: flickr.com by Bernal Saborio, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Спящий пассажир в самолете

Согласно его словам, в условиях стремительного ритма жизни наблюдается новая тенденция в сфере туризма: время, отведенное на отдых, уменьшается. Если в советские времена гости приезжали в санатории на 21 день, то сегодня большинство предпочитает проводить лишь 14 дней, максимум — неделю. Это подчеркивает необходимость разработки оптимальных решений, которые позволят максимально использовать время нахождения туриста в санатории. Например, следует ранее проводить анализы и заранее согласовывать индивидуальные программы оздоровления, что является важным аспектом работы.

Еще один актуальный тренд заключается в том, что отдыхающие стремятся не только вести оздоровительный образ жизни, но и узнавать о культурных и исторических аспектах региона, который они посещают. Поэтому важно изменять подход к организации досуга, предлагая разнообразные программы, которые учитывают интересы этой аудитории.

Оздоровительные путешествия остаются важной частью туристического рынка. Важно поощрять создание новых сильных игроков в этой области, чтобы остальные могли равняться на них. Потребители становятся все более разборчивыми и активно делают свой выбор, основываясь на качестве предлагаемых услуг.

Уточнения

Санато́рий — лечебно-профилактическое учреждение, в котором для лечения и профилактики заболеваний используют главным образом природные факторы (климат, минеральные воды, лечебные грязи, морские купания и т. п.) в сочетании с лечебной физкультурой, физиотерапией и рациональным питанием (диетой) при соблюдении определённого режима лечения и отдыха.
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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