Продажи круизов в 2025 году значительно выросли в сравнении с прошлым годом

На отдых в круиз: продажи речных туров в РФ значительно выросли

0:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

В январе-феврале продажи речных круизов по России выросли на 15-25% по сравнению с предыдущим годом. Рост продаж в январе составил в среднем 15%, главным образом благодаря молодой семейной аудитории.

Фото: Веб-сайт Национального проекта «Туризм и гостеприимство» река Амур

Речные круизы не могут полностью заменить морские, но благодаря возможностям для детского отдыха многие родители рассматривают их как замену. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на эксперта.

Гендиректор круизного центра "Инфофлот" Андрей Михайловский, на которого ссылается "Интерфакс", оценил рост продаж речных круизов в первые месяцы 2025 года в 20-25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, он сообщил, что операторы речных круизов предлагают качественную анимацию, разнообразный досуг и детские экскурсии.

Уточнения

Круизное судно — судно, совершающее туристический рейс и перевозящее пассажиров.

