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Испанские рестораны и тапас-бары: почему там вас никто не обслуживает?

1:56
Туризм

Испания — одно из самых популярных туристических направлений, но, несмотря на это, путешественники продолжают наступать на одни и те же грабли. Блогер Джеймс Блик, переехавший в Испанию из Новой Зеландии, рассказал в своём YouTube-видео о негласных правилах, которые иностранцы нарушают снова и снова.

Casa Botín-Madrid
Фото: Wikimedia Commons by Tamorlan, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Casa Botín-Madrid

Главный совет Джеймса — адаптироваться к местному образу жизни. Испанцы живут в особом ритме, и тем, кто его игнорирует, бывает сложно получить желаемый сервис. Одна из ключевых ошибок — недостаточная настойчивость в ресторанах и тапас-барах.

Во многих странах официанты активно взаимодействуют с гостями: предлагают новые блюда, спрашивают, не нужно ли что-то ещё, и оперативно приносят счёт. В Испании всё иначе. Официанты ведут себя отстранённее, поэтому, если вам нужно меню, дополнительные закуски, напитки или счёт, вам придётся самостоятельно об этом просить.

Как привлечь внимание официанта

Чтобы официант обратил на вас внимание, не ждите, пока он сам подойдёт. Джеймс советует смотреть официанту в глаза и обращаться к нему словами ¡Disculpe! или ¡Perdona! — это уважительные формы обращения, означающие "извините".

Однако стоит быть готовыми к тому, что официант не придёт мгновенно. В Испании на одного сотрудника может приходиться гораздо больше столиков, чем в вашей стране. Не стоит думать, что вас игнорируют — просто местная культура обслуживания устроена иначе.

Ещё одно важное отличие: в испанских заведениях нет привычки сразу приносить счёт, как только вы доели. Здесь никто не торопится, и официанты не заинтересованы в том, чтобы скорее освободить ваш стол. Поэтому, если вы не попросите счёт, его могут не приносить довольно долго.

Уточнения

Та́пас (исп  tapas, с исп. — «tapa» — «крышка») — в Испании любая закуска, подаваемая в баре к пиву или вину.

Испа́ния (исп. España, МФА: [esˈpaɲa]), официально Короле́вство Испа́ния (исп. Reino de España, МФА: [ˈreino ðe esˈpaɲa]) — трансконтинентальное суверенное государство в Юго-Западной Европе, имеющее часть территорий в Африке (Канарские острова, города Сеута и Мелилья).

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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