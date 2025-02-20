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Сочи переживает туристический бум: спрос на отели растёт

1:06
Туризм

На февральские праздники более 70% номеров в отелях Сочи уже забронировано, что свидетельствует о продолжающемся росте популярности курорта. Количество отдыхающих здесь уже достигло 100 тысяч человек, а поток туристов увеличился на 5% по сравнению с 2024 годом, сообщил ТАСС со ссылкой на главу администрации города Андрея Прошунина

Большие Сочи (Сочи), Сочи 01
Фото: commons.wikimedia.org by Kemal KOZBAEV, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Большие Сочи (Сочи), Сочи 01

В среду в Сочи торжественно встретили миллионного туриста с начала 2025 года, что стало важным событием для курортного сезона. В прошлом году Сочи принял рекордные 8 миллионов туристов, закрепив за собой статус одного из главных туристических центров России.

Эксперты прогнозируют, что к 2030 году турпоток в Сочи достигнет 10 миллионов человек, что сделает его одним из наиболее посещаемых курортов страны. Инфраструктура города продолжает развиваться, а спрос на отдых в Сочи остаётся стабильно высоким, особенно в праздничные и курортные сезоны.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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