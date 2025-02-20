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Архыз и Дигория: туристы попали в смертельную ловушку

1:04
Туризм

В горах Карачаево-Черкесии группа туристов из Ставрополя попала под лавину. Несчастный случай произошёл в Софийском ущелье рядом с Архызом. Под снегом оказались три человека, но одному удалось выбраться и вызвать спасателей. Судьба двоих остаётся неизвестной. 

сход лавины
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Avalanche_Peak_(Kalindi_Khal) by нет
сход лавины

По имеющейся информации, туристы не зарегистрировали свой маршрут, а их рации работали с перебоями, что затрудняет спасательную операцию.

Аналогичный инцидент произошёл в Северной Осетии, где лавина накрыла двух туристов из Санкт-Петербурга. Они приехали в Дигорское ущелье на фестиваль ледолазания "Таймази-2025". Однако занятия по ледолазанию не относятся к официальным туристическим маршрутам, а у альпинистов не было биперов и раций.

Поиски осложняются неблагоприятными погодными условиями: сильный снегопад и штормовое предупреждение не позволяют спасателям оперативно добраться до зоны схода лавины.

Уточнения

Диго́рия (осет. Дигорæ, Дигоргом ) — историко-географическая область на западе Северной Осетии, населённая дигорцами (осетинами).

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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