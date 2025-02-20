Архыз и Дигория: туристы попали в смертельную ловушку

В горах Карачаево-Черкесии группа туристов из Ставрополя попала под лавину. Несчастный случай произошёл в Софийском ущелье рядом с Архызом. Под снегом оказались три человека, но одному удалось выбраться и вызвать спасателей. Судьба двоих остаётся неизвестной.
По имеющейся информации, туристы не зарегистрировали свой маршрут, а их рации работали с перебоями, что затрудняет спасательную операцию.
Аналогичный инцидент произошёл в Северной Осетии, где лавина накрыла двух туристов из Санкт-Петербурга. Они приехали в Дигорское ущелье на фестиваль ледолазания "Таймази-2025". Однако занятия по ледолазанию не относятся к официальным туристическим маршрутам, а у альпинистов не было биперов и раций.
Поиски осложняются неблагоприятными погодными условиями: сильный снегопад и штормовое предупреждение не позволяют спасателям оперативно добраться до зоны схода лавины.
Диго́рия (осет. Дигорæ, Дигоргом ) — историко-географическая область на западе Северной Осетии, населённая дигорцами (осетинами).
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