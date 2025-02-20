Больше возможностей для путешественников: безвизовый транзит в Китае теперь 240 часов

1:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Китай увеличил срок безвизового транзита до 240 часов и расширил список пунктов въезда

Для россиян транзит через Китай становится всё популярнее благодаря доступным ценам на авиабилеты, уверяет сайт Туристас.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info Китай

Китайские авиакомпании предлагают удобные стыковочные рейсы в разные страны, а безвизовый режим позволяет задержаться в Китае до 240 часов (10 дней) без необходимости оформлять визу.

Чтобы воспользоваться транзитным режимом потребуются:

Действующий загранпаспорт

Авиабилеты с подтверждённым вылетом в третью страну

Забронированный номер в отеле

Срок нахождения в Китае начинается с 00:00 следующего дня после прибытия. Это значит, что фактически можно провести в стране чуть больше 10 суток, если прибыть рано утром.

Языковой барьер не станет проблемой — сотрудники иммиграционной службы привыкли к иностранным туристам. Если возникают сложности, можно использовать переводчик на телефоне.

Полезные советы для комфортного транзита

Бесплатный Wi-Fi в аэропортах работает нестабильно, поэтому лучше заранее подготовить e-SIM или местную SIM-карту.

При выходе из транзитной зоны ставится штамп или наклейка Temporary Entry Permit — это важно учитывать, если планируете задержаться.

Окончательное решение о разрешении безвизового транзита всегда остаётся за сотрудником пограничного контроля.

Привлекательное направление для транзитных туристов

Китай становится удобным хабом для путешествий, предлагая долгий безвизовый транзит и удобные стыковочные рейсы. Это отличная возможность совместить перелёт с коротким путешествием по Китаю, открывая для себя новые города и культуру.