Больше возможностей для путешественников: безвизовый транзит в Китае теперь 240 часов

Китай увеличил срок безвизового транзита до 240 часов и расширил список пунктов въезда
Для россиян транзит через Китай становится всё популярнее благодаря доступным ценам на авиабилеты, уверяет сайт Туристас.
Китайские авиакомпании предлагают удобные стыковочные рейсы в разные страны, а безвизовый режим позволяет задержаться в Китае до 240 часов (10 дней) без необходимости оформлять визу.
Чтобы воспользоваться транзитным режимом потребуются:
Срок нахождения в Китае начинается с 00:00 следующего дня после прибытия. Это значит, что фактически можно провести в стране чуть больше 10 суток, если прибыть рано утром.
Языковой барьер не станет проблемой — сотрудники иммиграционной службы привыкли к иностранным туристам. Если возникают сложности, можно использовать переводчик на телефоне.
Полезные советы для комфортного транзита
Привлекательное направление для транзитных туристов
Китай становится удобным хабом для путешествий, предлагая долгий безвизовый транзит и удобные стыковочные рейсы. Это отличная возможность совместить перелёт с коротким путешествием по Китаю, открывая для себя новые города и культуру.
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