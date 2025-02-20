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В эти стереотипы о русских до сих пор верят в Узбекистане

1:18
Туризм

Российская путешественница посетила Узбекистан и поделилась своими наблюдениями о том, как местные жители воспринимают русских.

Узбекистан
Фото: adrastravel.com by Alexandra Kim, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Узбекистан

По словам блогерши, одна из узбекских семей, живущая недалеко от Ташкента, пригласила ее в гости и приняла с огромным радушием. Хозяева сразу подчеркнули, что русские всегда были частью узбекского общества, а старшее поколение с теплотой вспоминает времена, когда страны были единым государством.

Среди узбеков распространено мнение, что русские — добрые и отзывчивые, но при этом очень прямолинейные. Также их удивляет привычка россиян не здороваться со всеми подряд, ведь в среднеазиатской культуре это считается нормой.

"У нас, если идешь по улице, обязательно со всеми здороваешься. А в России люди могут просто молча пройти мимо", — привела слова одного из местных жителей россиянка.

Особое внимание блогерша обратила на отношение к русским девушкам. По ее словам, узбеки считают их очень красивыми, но одновременно слишком свободными и строгими по сравнению с узбечками, которые кажутся им более покладистыми. Впечатлениями она поделилась в блоге на "Дзен".

Уточнения

Стереоти́п (от др.-греч. στερεός «твёрдый» + τύπος «отпечаток») — заранее сформированная человеком мыслительная оценка чего-либо, которая может отражаться в стереотипном поведении. Стереотип может быть как отрицательным, так и положительным, поэтому необходимо разграничивать стереотип и предрассудки, которые бывают только негативными.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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