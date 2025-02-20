Туристическая ловушка: как рестораны обманывают иностранных гостей

В путешествиях часто бывает так, что как бы вы ни старались сэкономить, неожиданные расходы всё равно выбивают из колеи.
Дополнительные сборы за багаж, скрытые комиссии на курортах или стоимость, не соответствующая ожиданиям — и вот ваш бюджет уже под угрозой.
Но есть ещё одна хитрость, которая может подорвать ваши планы: в некоторых ресторанах с туристов могут брать больше, чем с местных. Как избежать этого? Ответ прост — заказывайте меню на местном языке.
В странах, где туристы составляют значительную часть посетителей, не всегда соблюдают равенство в ценообразовании.
Например, в Японии некоторые владельцы ресторанов оправдывают более высокие цены для иностранных гостей трудностями в обслуживании. И это не исключение.
В Лиссабоне ситуация ещё хитрее: в некоторых ресторанах местные жители знают секретные коды, чтобы получить скидку.
Без этих кодов вам придётся заплатить полную стоимость, в то время как кто-то рядом получит более выгодную цену.
Чтобы не попасть на такие уловки, достаточно просто попросить меню на местном языке. Часто именно в таких меню можно найти более выгодные предложения с меньшими ценами.
Один из туристов рассказал, как в Киото обнаружил, что всё в английском меню стоит на 200 иен дороже. Другой отметил, что японское меню часто предлагает наборы и обеды по более выгодным ценам, которых нет в английской версии.
Если вы заметили, что рядом с вами есть локальное меню, не стесняйтесь попросить его. И, что ещё более важно, если ресторан предлагает только английское меню — это может быть сигналом о том, что вас пытаются развести.
Рестора́н (от лат. restauro «восстановить, крепить») — предприятие общественного питания с широким ассортиментом блюд сложного приготовления, включая заказные и фирменные.
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