Туристическая ловушка: как рестораны обманывают иностранных гостей

1:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

В путешествиях часто бывает так, что как бы вы ни старались сэкономить, неожиданные расходы всё равно выбивают из колеи.

Фото: freepik девушка с едой

Дополнительные сборы за багаж, скрытые комиссии на курортах или стоимость, не соответствующая ожиданиям — и вот ваш бюджет уже под угрозой.

Но есть ещё одна хитрость, которая может подорвать ваши планы: в некоторых ресторанах с туристов могут брать больше, чем с местных. Как избежать этого? Ответ прост — заказывайте меню на местном языке.

Почему так происходит?

В странах, где туристы составляют значительную часть посетителей, не всегда соблюдают равенство в ценообразовании.

Например, в Японии некоторые владельцы ресторанов оправдывают более высокие цены для иностранных гостей трудностями в обслуживании. И это не исключение.

В Лиссабоне ситуация ещё хитрее: в некоторых ресторанах местные жители знают секретные коды, чтобы получить скидку.

Без этих кодов вам придётся заплатить полную стоимость, в то время как кто-то рядом получит более выгодную цену.

Как избежать переплаты?

Чтобы не попасть на такие уловки, достаточно просто попросить меню на местном языке. Часто именно в таких меню можно найти более выгодные предложения с меньшими ценами.

Один из туристов рассказал, как в Киото обнаружил, что всё в английском меню стоит на 200 иен дороже. Другой отметил, что японское меню часто предлагает наборы и обеды по более выгодным ценам, которых нет в английской версии.

Если вы заметили, что рядом с вами есть локальное меню, не стесняйтесь попросить его. И, что ещё более важно, если ресторан предлагает только английское меню — это может быть сигналом о том, что вас пытаются развести.

Уточнения

Рестора́н (от лат. restauro «восстановить, крепить») — предприятие общественного питания с широким ассортиментом блюд сложного приготовления, включая заказные и фирменные.

