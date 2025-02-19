В Египте вводятся новые правила для туристов

1:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россиянка, посетившая Египет в шестой раз, заметила новые изменения в правилах для туристов, особенно в сфере экскурсионного обслуживания.

Фото: commons.wikimedia.org by Marc Ryckaert (MJJR), https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Хургада отели

По ее словам, местные гиды начали пугать отдыхающих новыми требованиями, связанными с документами.

Теперь туристов все чаще спрашивают о дате обратного вылета и просят предъявить билет. Возможно, это связано с новым правилом, согласно которому при поездках между городами страны необходимо иметь при себе оригинал паспорта.

Одна из блогеров, заранее забронировавшая экскурсию, была удивлена, когда у нее потребовали не только оригинал паспорта, но и его копию, а также билет на обратный рейс. Во время поездки сопровождающие внимательно следили за наличием этих документов.

Пока неизвестно, что именно стоит за такими строгими проверками. Однако очевидно, что новые меры могут повлиять на удобство и свободу передвижения отдыхающих, сообщает издание "Турпром".

Уточнения

Гид — проводник, экскурсовод, сопровождающий туристов или экскурсантов и объясняющий осматриваемые ими достопримечательности.

