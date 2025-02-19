Самые красивые пляжи юга Франции — отправляемся за идеальным морем

1:32 Your browser does not support the audio element. Туризм

Средиземноморское побережье Франции славится своими теплыми водами и живописными пейзажами.

Фото: freepik.com by diana.grytsku, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в шляпе на пляже

Здесь каждый найдет пляж на свой вкус — от скрытых бухт с лазурной водой до просторных песчаных берегов, идеально подходящих для прогулок.

Анс-де-Поль (Порт-Вандр) — небольшой залив у подножия Пиренеев, где горы встречаются с морем. Вода здесь кристально чистая, а пейзаж напоминает картинку на открытке.

Пляж Сен-Винсент (Коллиур) расположен в центре города у стен старинной церкви, но сохраняет атмосферу уединенности. Отличное место для купания рядом с историческими достопримечательностями.

Пляж Сана (Баньюль), окруженный виноградниками, остается диким и уединенным. Идеален для тех, кто хочет насладиться тишиной и прозрачной водой.

Пляж Пейрефит (Цербер) — часть морского природного заповедника, где можно исследовать подводный мир, просто надев маску и трубку.

Пляж Прево (Палава-ле-Фло) — живописное место между лагуной и морем. Здесь можно не только искупаться, но и покататься на кайтсерфинге.

Пляж Ла-Гран-Конк (Кап-д'Агд) выделяется среди других темным вулканическим песком и скалами. Сюда ведет живописная тропа через скалы.

Пляж Вье-Нувель (Порт-ла-Нувель) скрыт среди дюн, малоизвестен туристам и привлекает только местных жителей, передает PartirOuest.

Уточнения

Пирене́и или Пирене́йские горы (фр. Pyrénées, исп. Pirineos, окс. Pirenèus, кат. Pirineus, баск. Pirinioak), — горная система во Франции, Испании и Андорре, между Бискайским заливом и Средиземным морем.

