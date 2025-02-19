Самые красивые пляжи юга Франции — отправляемся за идеальным морем

Средиземноморское побережье Франции славится своими теплыми водами и живописными пейзажами.
Здесь каждый найдет пляж на свой вкус — от скрытых бухт с лазурной водой до просторных песчаных берегов, идеально подходящих для прогулок.
Анс-де-Поль (Порт-Вандр) — небольшой залив у подножия Пиренеев, где горы встречаются с морем. Вода здесь кристально чистая, а пейзаж напоминает картинку на открытке.
Пляж Сен-Винсент (Коллиур) расположен в центре города у стен старинной церкви, но сохраняет атмосферу уединенности. Отличное место для купания рядом с историческими достопримечательностями.
Пляж Сана (Баньюль), окруженный виноградниками, остается диким и уединенным. Идеален для тех, кто хочет насладиться тишиной и прозрачной водой.
Пляж Пейрефит (Цербер) — часть морского природного заповедника, где можно исследовать подводный мир, просто надев маску и трубку.
Пляж Прево (Палава-ле-Фло) — живописное место между лагуной и морем. Здесь можно не только искупаться, но и покататься на кайтсерфинге.
Пляж Ла-Гран-Конк (Кап-д'Агд) выделяется среди других темным вулканическим песком и скалами. Сюда ведет живописная тропа через скалы.
Пляж Вье-Нувель (Порт-ла-Нувель) скрыт среди дюн, малоизвестен туристам и привлекает только местных жителей, передает PartirOuest.
Пирене́и или Пирене́йские горы (фр. Pyrénées, исп. Pirineos, окс. Pirenèus, кат. Pirineus, баск. Pirinioak), — горная система во Франции, Испании и Андорре, между Бискайским заливом и Средиземным морем.
Луковая муха может погубить весь урожай, но есть простое решение — солёная вода! Разбираемся, как правильно поливать лук и чеснок, чтобы не навредить растениям.