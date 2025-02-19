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В Провансе туристы спешат посетить загадочный водопад Силлан

1:51
Туризм

Среди живописных пейзажей Вара, в самом сердце Прованса (Франция), прячется настоящий природный шедевр — 44-метровый водопад, ниспадающий в бирюзовую чашу.

водопад
Фото: freepik.com by haziaahmad346, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
водопад

Водопад Силлан, сформированный рекой Бреск, ежегодно привлекает тысячи путешественников.

Водопад Силлан — не просто красивый природный объект, а результат геологических процессов, начавшихся еще 12 000 лет назад, когда завершался последний ледниковый период. Постепенно река Бреск откладывала известняковые породы, формируя 44-метровый туфовый барьер.

Эти влажные стены стали домом для особой экосистемы. Здесь произрастают редкие мхи, папоротники и растения, которых не встретить больше нигде в Провансе. Уникальный микроклимат водопада делает это место заповедником флоры, поражающей своим многообразием.

Рядом с водопадом расположилась живописная деревня Силлан-ла-Каскад, будто застывшая во времени. Узкие мощеные улочки, дома с провансальскими ставнями и тенистые площади переносят гостей в прошлое.

Эта деревня, основанная в XI веке, некогда была важной крепостью. Ее замок, перестроенный в XVIII веке, до сих пор напоминает о богатом аристократическом прошлом. Сегодня в Силлане живет всего 723 человека, но каждый из них бережно хранит традиции региона.

Каждое волшебное место хранит свои тайны. Старинная легенда гласит, что за водной завесой водопада живет загадочная фея. В полнолуние она выходит танцевать на водной глади, но стоит лишь кому-то приблизиться, как мгновенно исчезает в облаке брызг, передает CreativeCommons.

Уточнения

Прова́нс (фр. Provence, окс. Provença, букв. «провинция») — историческая область на юго-востоке Франции, ныне составляющая часть региона Прованс — Альпы — Лазурный Берег.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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