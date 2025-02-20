Платить больше и отдыхать меньше: новые правила для туристов в Испании

2:15 Your browser does not support the audio element. Туризм

В 2024 году Испания приняла более 88,5 миллионов иностранных туристов, что сделало её одной из самых популярных стран мира по количеству приезжающих.

Фото: commons.wikimedia.org by Jiuguang Wang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Кафедральный собор Сеговии, Испания

Туризм приносит колоссальные 118 миллиардов евро в экономику, однако на фоне этих цифр скрываются менее приятные последствия для местных жителей.

Местные жители всё чаще жалуются на потерю привычных улиц и атмосферы. Из-за растущего числа туристов, их города превращаются в места для массового отдыха, где местным жителям всё сложнее найти жильё, а стоимость жизни растёт.

В Севилье и Барселоне, например, туристы часто задают тон в ресторанах и барах, а цены на проживание взлетают до неприемлемых высот.

Меры против "туристического пузыря"

В ответ на эти вызовы, в 2025 году правительство Испании вводит ряд жестких мер. Повышенные туристические налоги, которые уже активно взимаются в популярных городах, будут увеличены.

Также, с апреля 2025 года, программа "золотых виз" будет закрыта, что ограничит возможности иностранных инвесторов, покупающих недвижимость в Испании. Вводится 100-процентный налог на недвижимость для граждан стран, не входящих в ЕС.

Кроме того, барселонские власти планируют ввести полный запрет на краткосрочную аренду жилья с целью получения прибыли. Похожее ограничение действует и в Малаге, что, по мнению властей, поможет снизить давление на рынок аренды.

Как туристам вести себя правильно?

Туристы, чтобы не усугублять проблемы, могут следовать нескольким простым рекомендациям. Например, остановиться в отеле, принадлежащем местным жителям, а не в арендованных квартирах, которые часто покупают иностранцы.

Также важно соблюдать местные традиции — ужинать не в 18:00, а в привычное для испанцев время, избегать шумных компаний и не забывать об уважении к культуре.

В таких случаях отдых будет приносить пользу не только вам, но и местному сообществу.

Уточнения

Короле́вство Испа́ния (исп. Reino de España,) — трансконтинентальное суверенное государство в Юго-Западной Европе, имеющее часть территорий в Африке (Канарские острова, города Сеута и Мелилья). Столица — Мадрид.

