Французская роскошь — чем удивляет знаменитое поместье Шантильи

2:27 Your browser does not support the audio element. Туризм

Менее чем в часе езды от Парижа расположено поместье Шантильи, который переносит гостей в мир аристократической элегантности.

Фото: www.flickr.com by Майк Макби, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Замок

Величественный замок, живописные сады, богатейшая художественная коллекция и знаменитые конюшни помогают дотронуться до истории и культуры.

Замок Шантильи, построенный с XVI по XIX век, во многом обязан своему великолепию герцогу д'Омале. В стенах замка расположен музей Конде, где хранятся 800 шедевров, включая полотна Рафаэля, Пуссена и Ватто. Величественная библиотека вмещает 50 000 редких книг и 1500 рукописей, среди которых знаменитые "Очень богатые часы герцога Беррийского".

Главные выставки этой весны

"Миры Ватто" (8 марта — 15 июня 2025 г.) — экспозиция, посвященная творчеству Антуана Ватто, от портретов до жанровых сцен и театральных костюмов.

"Княжеская флотилия Шантильи" (8 марта — 2 июня 2025 г.) — история лодок и галеонов, использовавшихся для придворных праздников.

"Богатые часы герцога Беррийского" (7 июня — 5 октября 2025 г.) — впервые будет представлена полная коллекция страниц этого уникального средневекового манускрипта.

Гранд-конюшни, построенные в XVIII веке, являются культурным центром конного искусства. Здесь расположен Музей лошади, а также проводятся шоу. Весной 2025 года зрители увидят "Однажды в Париже" — захватывающее представление о жизни французской столицы в эпоху 1900-х годов, наполненное акробатикой, искусством выездки и яркими театральными номерами, передает ParisZigZag.

Для полного погружения в атмосферу аристократической Франции стоит остановиться в пятизвездочном отеле Auberge du Jeu de Palme. Уникальный декор, мраморные ванные комнаты, мебель эпохи Людовика XV и изысканные ткани создают неповторимую атмосферу.

После прогулки по Шантильи гости могут расслабиться в спа-центре площадью 600 м², насладиться процедурами и изысканными блюдами в ресторане Connétable.

Уточнения

Ро́скошь (Luxus, luxe, luxury) — внешнее проявление великолепия.



