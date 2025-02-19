10 интересных мест экотуризма в Индии

10 лучших направлений для экотуризма в Индии, идеально подходящих для февраля.
Национальный парк Казиранга, Ассам
Этот парк, раскинувшийся в пойме реки Брахмапутра, служит убежищем для тигров, слонов, болотных оленей и более 400 видов птиц.
Национальный парк Кеоладео, Раджастхан
Парк является одним из лучших мест для наблюдения за птицами, в том числе сибирскими журавлями, пеликанами и расписными аистами.
Национальный парк Джима Корбетта, Уттаракханд
В феврале здесь идеальный климат для сафари на джипах по густым лесам, где можно увидеть тигров, леопардов, слонов и гавиалов.
Мавлиннонг, Мегхалая
Она известна, как самая чистая деревня в Азии, и является отличным примером экотуризма, основанного на сотрудничестве с местным населением.
Муннар, Керала
Это зелёный рай с обширными чайными плантациями, окутанными туманом холмами и разнообразными лесами.
Хонома, Нагаленд
Это первая "зелёная" деревня в Индии, где племя ангами успешно применяет природоохранные меры для защиты своих лесов и дикой природы.
Пачмархи, Мадхья-Прадеш
Это единственная горная станция в штате Мадхья-Прадеш, расположенная на территории биосферного заповедника Сатпура.
Озеро Чилика, Одиша
Эта крупнейшая в Азии лагуна с солоноватой водой, является местом обитания тысяч перелётных птиц, например, фламинго и пеликанов.
Национальный парк Намдафа, Аруначал-Прадеш
Одна из самых богатых биоразнообразием территорий Индии, где обитают четыре вида крупных кошек: тигр, леопард, снежный барс и дымчатый леопард.
Тропический лес Агумбе, Карнатака
Здесь одно из самых влажных мест в Индии, он является центром притяжения для герпетологов, сообщает timesofindia.indiatimes.com.
Экологи́ческий тури́зм (экотуризм, зелёный туризм) — форма устойчивого туризма, сфокусированная на посещении относительно незатронутых антропогенным воздействием природных территорий.
Некоторые водители сами выходят из машины при остановке ГАИ. Почему инспекторы настороженно относятся к этому, и стоит ли вам делать так же?