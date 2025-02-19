10 интересных мест экотуризма в Индии

2:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

10 лучших направлений для экотуризма в Индии, идеально подходящих для февраля.

Фото: commons.wikimedia.org by Harikrishnan18, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Тигры

Национальный парк Казиранга, Ассам

Этот парк, раскинувшийся в пойме реки Брахмапутра, служит убежищем для тигров, слонов, болотных оленей и более 400 видов птиц.

Национальный парк Кеоладео, Раджастхан

Парк является одним из лучших мест для наблюдения за птицами, в том числе сибирскими журавлями, пеликанами и расписными аистами.

Национальный парк Джима Корбетта, Уттаракханд

В феврале здесь идеальный климат для сафари на джипах по густым лесам, где можно увидеть тигров, леопардов, слонов и гавиалов.

Мавлиннонг, Мегхалая

Она известна, как самая чистая деревня в Азии, и является отличным примером экотуризма, основанного на сотрудничестве с местным населением.

Муннар, Керала

Это зелёный рай с обширными чайными плантациями, окутанными туманом холмами и разнообразными лесами.

Хонома, Нагаленд

Это первая "зелёная" деревня в Индии, где племя ангами успешно применяет природоохранные меры для защиты своих лесов и дикой природы.

Пачмархи, Мадхья-Прадеш

Это единственная горная станция в штате Мадхья-Прадеш, расположенная на территории биосферного заповедника Сатпура.

Озеро Чилика, Одиша

Эта крупнейшая в Азии лагуна с солоноватой водой, является местом обитания тысяч перелётных птиц, например, фламинго и пеликанов.

Национальный парк Намдафа, Аруначал-Прадеш

Одна из самых богатых биоразнообразием территорий Индии, где обитают четыре вида крупных кошек: тигр, леопард, снежный барс и дымчатый леопард.

Тропический лес Агумбе, Карнатака

Здесь одно из самых влажных мест в Индии, он является центром притяжения для герпетологов, сообщает timesofindia.indiatimes.com.

Уточнения

Экологи́ческий тури́зм (экотуризм, зелёный туризм) — форма устойчивого туризма, сфокусированная на посещении относительно незатронутых антропогенным воздействием природных территорий.

