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10 интересных мест экотуризма в Индии

2:05
Туризм

10 лучших направлений для экотуризма в Индии, идеально подходящих для февраля.

Тигры
Фото: commons.wikimedia.org by Harikrishnan18, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Тигры

Национальный парк Казиранга, Ассам
Этот парк, раскинувшийся в пойме реки Брахмапутра, служит убежищем для тигров, слонов, болотных оленей и более 400 видов птиц.

Национальный парк Кеоладео, Раджастхан
Парк является одним из лучших мест для наблюдения за птицами, в том числе сибирскими журавлями, пеликанами и расписными аистами.

Национальный парк Джима Корбетта, Уттаракханд
В феврале здесь идеальный климат для сафари на джипах по густым лесам, где можно увидеть тигров, леопардов, слонов и гавиалов.

Мавлиннонг, Мегхалая
Она известна, как самая чистая деревня в Азии, и является отличным примером экотуризма, основанного на сотрудничестве с местным населением.

Муннар, Керала
Это зелёный рай с обширными чайными плантациями, окутанными туманом холмами и разнообразными лесами.

Хонома, Нагаленд
Это первая "зелёная" деревня в Индии, где племя ангами успешно применяет природоохранные меры для защиты своих лесов и дикой природы.

Пачмархи, Мадхья-Прадеш
Это единственная горная станция в штате Мадхья-Прадеш, расположенная на территории биосферного заповедника Сатпура.

Озеро Чилика, Одиша
Эта крупнейшая в Азии лагуна с солоноватой водой, является местом обитания тысяч перелётных птиц, например, фламинго и пеликанов.

Национальный парк Намдафа, Аруначал-Прадеш
Одна из самых богатых биоразнообразием территорий Индии, где обитают четыре вида крупных кошек: тигр, леопард, снежный барс и дымчатый леопард.

Тропический лес Агумбе, Карнатака
Здесь одно из самых влажных мест в Индии, он является центром притяжения для герпетологов, сообщает timesofindia.indiatimes.com.

Уточнения

Экологи́ческий тури́зм (экотуризм, зелёный туризм) — форма устойчивого туризма, сфокусированная на посещении относительно незатронутых антропогенным воздействием природных территорий.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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