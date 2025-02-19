Куда поехать на море в 2025 году: 10 направлений для тех, кто мечтает отдохнуть под шепот волн

2:02 Your browser does not support the audio element. Туризм

С приближением лета многие начинают активно искать оптимальные места для отдыха у моря. Первое место в рейтинге занимает Ксамил — очаровательная прибрежная деревня на юге Албании.

Фото: сommons.wikimedia.org by diego_cue, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Белые пляжи, Борнео, Малайзия

Согласно последним исследованиям, с декабря количество запросов, связанных с "пляжами Албании", возросло на 430%, и Ксамил представляется как идеальный уголок для изучения некоторых из лучших пляжей страны, а также соседних островов, которые можно посетить на лодке.

На вторую позицию выходит Будва в Черногории, а третью занимает греческий остров Парос из архипелага Киклады. Этот остров славится множеством великолепных пляжей, которые привлекают как местных жителей, так и туристов со всего мира.

Не обошлось и без Пуэрто-Эскондидо — известного места для серфинга в живописном мексиканском штате Оахака, которое также вошло в список популярных направлений. По данным Google Trends, количество поисковых запросов по этому месту увеличилось на 40% по сравнению с январем 2024 года, а выбор пляжей здесь поистине впечатляющий.

Для тех, кто увлекается водными видами спорта и серфингом, особенно подойдёт пляж Сикатела. Если же вы предпочитаете просто загорать или только начинаете осваивать искусство серфинга, то пляж Каррисалильо станет отличным вариантом для вас.

Если говорить о лучших направлениях для пляжного отдыха в мире в 2025 году, можно упомянуть следующие места: чудесный Ксамил в Албании, оживлённая Будва в Черногории, великолепный Парос в Греции, серфинг-столицу Пуэрто-Эскондидо в Мексике, экзотическое Гоа в Индии, живописный Тагазут в Марокко, тропический Эль-Нидо на Филиппинах, знаменитый пляж Вайкики на Гавайях, великолепный Севен-Майл-Бич на Ямайке и атмосферный Фолкстон-Бич в Соединённом Королевстве.

Уточнения

Черного́рия (черног. Црна Гора / Crna Gora [t͡sŗːnaː ɡǒra]) — государство в Юго-Восточной Европе, на западе Балканского полуострова. Наименьшее по площади и по населению среди славянских государств, а также среди стран Балканского полуострова (без учёта частично признанного Косова).



