Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Медицинская технология, созданная по образу журавлей: спасение при остановке сердца
Этот троян — самый внимательный зритель ваших онлайн-платежей: он уже в курсе, сколько у вас на карте
Избыток выбора приводит к тревоге и прокрастинации: советы психолога
Никас Сафронов честно ответил на вопрос о седьмом внебрачном сыне: мы разобрались
Брухунова отправила малолетних детей от Петросяна за границу
Максим Галкин* угодил в новый скандал из-за волшебного дивана на Первом канале
АКПП тоже можно научить экономить: как заставить коробку меньше расходовать топливо
Близкий друг Пьера Нарцисса рассказал, что довело артиста до алкоголизма и смерти
Разоблачаем миф: чем диетическая халва отличается от обычной

Куда поехать на море в 2025 году: 10 направлений для тех, кто мечтает отдохнуть под шепот волн

2:02
Туризм

С приближением лета многие начинают активно искать оптимальные места для отдыха у моря. Первое место в рейтинге занимает Ксамил — очаровательная прибрежная деревня на юге Албании.

Белые пляжи, Борнео, Малайзия
Фото: сommons.wikimedia.org by diego_cue, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Белые пляжи, Борнео, Малайзия

Согласно последним исследованиям, с декабря количество запросов, связанных с "пляжами Албании", возросло на 430%, и Ксамил представляется как идеальный уголок для изучения некоторых из лучших пляжей страны, а также соседних островов, которые можно посетить на лодке.

На вторую позицию выходит Будва в Черногории, а третью занимает греческий остров Парос из архипелага Киклады. Этот остров славится множеством великолепных пляжей, которые привлекают как местных жителей, так и туристов со всего мира.

Не обошлось и без Пуэрто-Эскондидо — известного места для серфинга в живописном мексиканском штате Оахака, которое также вошло в список популярных направлений. По данным Google Trends, количество поисковых запросов по этому месту увеличилось на 40% по сравнению с январем 2024 года, а выбор пляжей здесь поистине впечатляющий.

Для тех, кто увлекается водными видами спорта и серфингом, особенно подойдёт пляж Сикатела. Если же вы предпочитаете просто загорать или только начинаете осваивать искусство серфинга, то пляж Каррисалильо станет отличным вариантом для вас.

Если говорить о лучших направлениях для пляжного отдыха в мире в 2025 году, можно упомянуть следующие места: чудесный Ксамил в Албании, оживлённая Будва в Черногории, великолепный Парос в Греции, серфинг-столицу Пуэрто-Эскондидо в Мексике, экзотическое Гоа в Индии, живописный Тагазут в Марокко, тропический Эль-Нидо на Филиппинах, знаменитый пляж Вайкики на Гавайях, великолепный Севен-Майл-Бич на Ямайке и атмосферный Фолкстон-Бич в Соединённом Королевстве.

Уточнения

Черного́рия (черног. Црна Гора / Crna Gora [t͡sŗːnaː ɡǒra]) — государство в Юго-Восточной Европе, на западе Балканского полуострова. Наименьшее по площади и по населению среди славянских государств, а также среди стран Балканского полуострова (без учёта частично признанного Косова).
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Всегда обходил растворимый кофе стороной, но теперь забыл про зерновой
Еда и рецепты
Всегда обходил растворимый кофе стороной, но теперь забыл про зерновой Аудио 
Меньше работы — больше урожая: с кем подружить лук, чтобы он рос сам по себе
Садоводство, цветоводство
Меньше работы — больше урожая: с кем подружить лук, чтобы он рос сам по себе Аудио 
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут
Здоровье
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут Аудио 
Популярное
Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ

Некоторые водители сами выходят из машины при остановке ГАИ. Почему инспекторы настороженно относятся к этому, и стоит ли вам делать так же?

Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут
Соседи годами возятся с морковкой, а тут один трюк — и урожай вдвое больше
Я продал свой дизельный авто из-за частых поломок, а потом узнал, как легко было их избежать
ГУР Украины: в РФ началось серийное производство реактивного дрона Герань-3 Дмитрий Плотников Острослов, шпион, гуляка — этот человек знал секреты английского двора Игорь Буккер В театре Всеволода Шиловского выходит премьера о суровых 90-х и миллиардере-негодяе Анжела Якубовская
Что-то огромное скрывается под Тихим океаном — возможно, остатки исчезнувшего мира
После такой подкормки виноград даст урожай ведрами
Весной яблоня просыпается голодной: чем её накормить, чтобы не сбросила плоды
Весной яблоня просыпается голодной: чем её накормить, чтобы не сбросила плоды
Последние материалы
Якубович пригрозил обрушить скандальное шоу ЧБД с Нурланом Сабуровым
Золото как актив-убежище: как меняются настроения на рынке
Этот лимонный пирог такой нежный, что даже свекровь попросит рецепт — и готовится всего за 60 минут
Лететь или не лететь: что нужно знать о перелёте с насморком?
Нечто загадочное произошло в центре Галактики, это заметили в телескоп
Забудьте о зарядке до 100% — вот почему это сокращает жизнь смартфона
10 интересных мест экотуризма в Индии
ГУР Украины: в РФ началось серийное производство реактивного дрона Герань-3
Сковородки популярной марки отзываются из-за несоответствия стандартам безопасности
Американцы намерены освободить екатеринбурженку, осуждённую за госизмену
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.