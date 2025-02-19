Обмен домами: новый тренд вытесняет Airbnb с рынка жилья для туристов

1:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

Путешественники, стараясь минимизировать финансовые затраты, вместо того чтобы останавливаться в отелях или использовать платформы вроде Airbnb, принимают решение обмениваться жильем с незнакомыми людьми.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Номер в отеле

Лорен Шоу, жительница Нью-Йорка, увлеченная лыжным спортом и путешествиями, столкнулась с высокими расходами на это хобби. Особенно если учесть, что к затратам на лыжи добавляются и расходы на проживание, общая сумма значительно возрастает. Как правило, остановка на горнолыжных курортах может обойтись очень дорого, в некоторых случаях даже просто неприемлемо.

В связи с этим Лорен и ее партнер выбрали способ обмена домами, чтобы осуществить свои мечты о путешествиях. "Мы обожаем путешествовать и стремимся делать это чаще", — делится она. Однако зачастую именно жилье становится самой дорогой частью поездки, поэтому они решили обмениваться домами. Важно помнить, что, позволяя другим людям жить в своем доме, а затем переезжая в их жилье, необходимо проявлять ответственность.

Платформы, такие как HomeExchange и Kindred, дают возможность пользователям путешествовать по всему миру, существенно экономя средства, обменивая свои дома. Эти сервисы помогают не только снизить стоимость поездок, но и помогают уменьшить беспокойство по поводу проблемы чрезмерного туризма и ростом цен на аренду, которые значительно влияют на местных жителей.

При временном проживании в домах других людей пользователи оплачивают компании лишь сумму от 15 до 35 долларов за ночь, а также взимается плата за уборку по окончании визита.

Уточнения

Airbnb («Эйрбиэнби») — онлайн-площадка для размещения и поиска краткосрочной аренды частного жилья по всему миру.

