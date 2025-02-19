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Парк Нимфопетра: геологическое образование, объявленное памятником природы

1:56
Туризм

Всего в получасе езды от греческого города Салоники, недалеко от озера Волви, можно найти одну из самых удивительных и фотогеничных достопримечательностей региона — небольшой геологический парк Нимфопетра.

море, солнце, горы
Фото: Wikimedia Commons by Pavel L feodus is licensed under Public domain
море, солнце, горы

Эти необычные камни, именуемые Нимфопетрами, создают пейзаж, который напоминает мир научной фантастики. Это геологическое образование, которое не похоже ни на что другое в окрестностях, признано памятником природы. Множество мифов и историй окружает происхождение этих странных камней, однако ученые предлагают совершенно иное объяснение данного явления.

Как объясняют ученые, травертины образовались в водах озера, когда оно имело большую глубину и равномерно заполняло территорию. В районе бассейна Мигдаония находятся залежи травертина, представляющего собой химический осадок. Этот материал образуется путем быстрого отложения карбоната кальция вокруг органического либо неорганического ядра.

Согласно местным легендам, нимфопетры представляют собой группу охотников, которые во время охоты на дичь неожиданно наткнулись на лесных нимф, купающихся в кристально чистом источнике. Мужчины были в восторге от этого зрелища, и, когда богиня Артемида заметила их, она так разгневалась на их незаслуженное внимание, что превратила их в камень.

Таким образом, народные повести придают характер геологическому парку Нимфопетра, где вертикальные образования карбоната кальция с различными примесями, известные как «травертины», преобладают в этом пространстве, создавая мечтательные образы и богатую почву для воображения местного населения.

Сегодня Нимфопетра считается одним из самых великолепных парков с геологическими формациями в стране.

Уточнения

Гре́ция — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией. Население — 10,48 млн чел. (на 2021 год), площадь территории — 131 957 км². Занимает 85-е место в мире по численности населения и 95-е по площади территории.
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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