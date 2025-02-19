14 лучших в мире мест для ночных приключений

Ночные приключения это всегда что-то необычное и загадочное.
1. Любуйтесь чудесами света
7 чудес света ночью становятся ещё более волшебными. Увидеть и посетить их ночью можно несколько раз в году.
2. За ночным сафари едьте в Африку
Сделать это можно в Национальном парке Крюгера в Южной Африке, в Масаи-Мара в Кении, в частных заповедниках, таких как Мара-Норт, Мара-Набойшо, Сиана, Транс-Мара и Оларе-Мотороги.
3. Созерцание звезд в специально отведённых местах Тёмного Неба
Десятки мест в 22 странах получили сертификат Dark Sky International, например, национальный парк "Долина Смерти" в Калифорнии, Большой Барьерный риф в Австралии и другие.
4. Посмотрите на черепах, гнездящихся на берегу
Охраняемый заповедник Тортугеро в Коста-Рике является основным местом гнездования находящихся под угрозой исчезновения зелёных морских черепах. Можно наблюдать за этим зрелищем в Индии — оливковые черепахи Ридли обитают на побережье штатов Одиша и Тамилнад, а также в бухте Джамби на Антигуа.
5. Увидеть биолюминесценцию
Полюбоваться этими неоновыми следами можно в системе лагун Индиан-Ривер в Национальном заповеднике дикой природы Мерритт-Айленд, штат Флорида, в Карибском море в заливе Москито в Пуэрто-Рико и в Био-заливе на Каймановых островах.
6. Ночные погружения
У берегов Коны на Гавайях, США, можно увидеть захватывающих скатов манта. На атолле Ари на Мальдивах серые рифовые акулы и белые рифовые акулы плавают вокруг рифа в Маая-Тила.
7. Исследуйте музеи ночью
Посещение музеев ночью позволяет посетителям оценить искусство и историю в тишине, без шума толпы.
8. Найдите "большую пятерку" Индии
В нескольких национальных парках Индии проводятся ночные сафари, во время которых можно увидеть "большую пятёрку" Индии: бенгальского тигра, азиатского слона, однорогого носорога, леопарда и азиатского водяного буйвола.
9. Покататься ночью на лыжах
Некоторые горнолыжные курорты открывают свои трассы в ночное время.
10. Ешьте на ночных рынках
Ночной рынок Шилин в Тайбэе, Тайвань — это фуд-корт под открытым небом.
12. Остановитесь в бедуинском лагере в пустыне
Например, в пустынях ОАЭ и Иордании.
12. Откройте для себя секреты астрономии майя
В Мексике организуется множество туров и экспедиций.
13. Побывайте в туре с привидениями
В Шотландии на подобных экскурсиях с привидениями можно посетить Эдинбургский замок, тюрьму Грейфрайерс и Чёрный мавзолей.
14. Понаблюдайте за северным сиянием
Это можно сделать в Норвегии, Финляндии и Исландии, пишет lonelyplanet.com.
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