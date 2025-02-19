14 лучших в мире мест для ночных приключений

Ночные приключения это всегда что-то необычное и загадочное.

Фото: unsplash.com by Ryan Hutton, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ночное небо

1. Любуйтесь чудесами света

7 чудес света ночью становятся ещё более волшебными. Увидеть и посетить их ночью можно несколько раз в году.

2. За ночным сафари едьте в Африку

Сделать это можно в Национальном парке Крюгера в Южной Африке, в Масаи-Мара в Кении, в частных заповедниках, таких как Мара-Норт, Мара-Набойшо, Сиана, Транс-Мара и Оларе-Мотороги.

3. Созерцание звезд в специально отведённых местах Тёмного Неба

Десятки мест в 22 странах получили сертификат Dark Sky International, например, национальный парк "Долина Смерти" в Калифорнии, Большой Барьерный риф в Австралии и другие.

4. Посмотрите на черепах, гнездящихся на берегу

Охраняемый заповедник Тортугеро в Коста-Рике является основным местом гнездования находящихся под угрозой исчезновения зелёных морских черепах. Можно наблюдать за этим зрелищем в Индии — оливковые черепахи Ридли обитают на побережье штатов Одиша и Тамилнад, а также в бухте Джамби на Антигуа.

5. Увидеть биолюминесценцию

Полюбоваться этими неоновыми следами можно в системе лагун Индиан-Ривер в Национальном заповеднике дикой природы Мерритт-Айленд, штат Флорида, в Карибском море в заливе Москито в Пуэрто-Рико и в Био-заливе на Каймановых островах.

6. Ночные погружения

У берегов Коны на Гавайях, США, можно увидеть захватывающих скатов манта. На атолле Ари на Мальдивах серые рифовые акулы и белые рифовые акулы плавают вокруг рифа в Маая-Тила.

7. Исследуйте музеи ночью

Посещение музеев ночью позволяет посетителям оценить искусство и историю в тишине, без шума толпы.

8. Найдите "большую пятерку" Индии

В нескольких национальных парках Индии проводятся ночные сафари, во время которых можно увидеть "большую пятёрку" Индии: бенгальского тигра, азиатского слона, однорогого носорога, леопарда и азиатского водяного буйвола.

9. Покататься ночью на лыжах

Некоторые горнолыжные курорты открывают свои трассы в ночное время.

10. Ешьте на ночных рынках

Ночной рынок Шилин в Тайбэе, Тайвань — это фуд-корт под открытым небом.

12. Остановитесь в бедуинском лагере в пустыне

Например, в пустынях ОАЭ и Иордании.

12. Откройте для себя секреты астрономии майя

В Мексике организуется множество туров и экспедиций.

13. Побывайте в туре с привидениями

В Шотландии на подобных экскурсиях с привидениями можно посетить Эдинбургский замок, тюрьму Грейфрайерс и Чёрный мавзолей.

14. Понаблюдайте за северным сиянием

Это можно сделать в Норвегии, Финляндии и Исландии, пишет lonelyplanet.com.