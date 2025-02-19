В Великобритании находится крупнейший в мире игровой парк, который привлекает даже взрослых

2:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

Дети обожают посещать парки, где они могут весело провести время, будь то на рукоходах или на качелях, стремясь будто бы прикоснуться к небесам.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девочка с игрушкой

На территории Великобритании насчитывается свыше 27 000 парков и зеленых зон, однако один из них, безусловно, выделяется среди прочих. Lilidorei, расположенный в садах Алнвика в Нортумберленде, является самой крупной игровой конструкцией в мире. Когда малыши попадают в эту удивительную страну, строительство которой обошлось в внушительные 15 миллионов долларов, их встречает яркая деревня, населённая феями, эльфами и домовыми.

Дети до 11 лет могут бесконечно исследовать огромные просторы, поднимаясь на замок, который возвышается на 26 метров. Здесь им предлагают пройти по 170 метрам верёвочных мостиков, а также воспользоваться лестницами, качелями и шестью впечатляющими горками, высота одной из которых достигает 24 метров.

Среди персонала есть специальные работники, называемые "хранителями тайн", которые помогают детям понять вымышленный мир и всегда готовы следить за безопасностью всех присутствующих. Предполагается, что веселье в парке, созданном герцогиней Нортумберлендской, может продолжаться до трех часов, а взрослые никогда не останутся без дела.

На территории парка расположены уютные кафе, предлагающие вкусные угощения и напитки, а также магазин с сувенирами. Не стоит забывать, что это место находится рядом с замком Алнвик, где были сняты сцены для первых частей фильма о Гарри Поттере. В прошлом году даже проводилось специальное мероприятие для людей старше 18 лет, когда взрослые смогли погрузиться в игру после наступления темноты.

Обратите внимание, что всех детей должны сопровождать взрослые. Стоимость билета для взрослых в феврале и марте составляет 12 фунтов (около 2 тыс. руб).

Уточнения

Норта́мберленд или Нортумберленд (англ. Northumberland [nɔrˈθʌmbərlənd]) — традиционное церемониальное графство и унитарная единица на северо-востоке Англии. Население — 310,6 тыс. человек (44-е место среди графств; данные 2007 года). Административный центр — Морпет.

