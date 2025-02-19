Названы пять достопримечательностей России под открытым небом

1:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

Ни для кого не секрет, как богата Россия природными достопримечательностями. Они простираются от Воронежа и до Сахалина. Издание "Общественная служба новостей" перечислило пять уникальных локаций, где можно провести время на свежем воздухе.

Фото: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Ushakovm83&action=edit&redlink=1 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license камчатка, долина гейзеров

Донские Дивы и пещерные монастыри

У берегов реки Дон расположились меловые останцы, которым более 130 миллионов лет. Местное население называет эти природные артефакты дивушками за сходство с женской фигурой. Также в этих краях можно увидеть древние пещерные монастыри.

Ленские столбы

У берегов реки Лены стоят так называемые "Воины Якутии". Им более 500 миллионов лет. Считается, что они охраняют местность.

Камчатская Долина гейзеров

Для путешествия в эти места стоит выбирать лето и осень. В это время Дальний Восток поражает своей красотой и гостеприимностью природы. Булькающие кратеры, столбы пара и яркие краски — вот, что здесь найдет путешественник.

Вулкан Креницына

На острове Онекотан в Сахалинской области расположилось ещё одно чудо природы. Вулкан Креницына является самым большим двухъярусным вулканом в мире.

Большие Буруны

Эта пустыня ледникового происхождения находится в Ростовской области. Глубина песков может достигать 20 метров.

Стоит отметить, что в разных уголках России множество природных достопримечательностей. Популярными маршрутами являются: Сочи, горы Кавказа, Калининград и другие регионы.

Уточнения

Доли́на ге́йзеров — одно из наиболее крупных гейзерных полей в мире. Долина гейзеров расположена на Камчатке в Кроноцком государственном биосферном заповеднике.



