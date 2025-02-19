Рекомендации пассажирам: что делать при отмене рейса

1:29 Your browser does not support the audio element. Туризм

Отмена рейсов в стамбульских аэропортах: подробности и рекомендации пассажирам

В ближайшие дни два главных аэропорта Стамбула — международный аэропорт имени Ататюрка (IST) и воздушная гавань Сабихи Гёкчен (SAW) — скорректируют расписание рейсов. Вынужденные отмены затронут и маршруты между Москвой и Турцией.

Фото: Wikimedia Commons by Jean Housen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Стамбул, аэропорт

Причиной изменений в расписании стал снегопад. Официальный представитель Turkish Airlines Яхья Устюн сообщил в соцсетях, что 19 февраля часть запланированных рейсов, прибывающих в аэропорт IST и вылетающих из него, была отменена. Под ограничения попал дневной рейс Turkish Airlines в Москву, а также рейс Southwind Airlines, следовавший из Москвы.

По прогнозам, погодные условия продолжат ухудшаться, из-за чего на 20 февраля уже аннулировано 10% рейсов, а на 21 февраля — 15%. Основная часть отмен связана с внутренними авиаперевозками, но изменения затронули и некоторые международные маршруты.

Пассажирам, планирующим путешествие через Стамбул в ближайшие дни, рекомендуется заранее проверить статус своего рейса. Это можно сделать на сайте авиакомпании или в кол-центре. Также важно следить за обновлениями онлайн-табло аэропортов, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Уточнения

Аэропорт Стамбул имени Сабихи́ Гёкче́н (тур. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı; ИАТА: SAW, ИКАО: LTFJ) — один из двух международных аэропортов, обслуживающих Стамбул, крупнейший город Турции.



Аэропорт Стамбул имени Ататю́рка (тур. İstanbul Atatürk Havalimanı; ИАТА: ISL, ИКАО: LTBA) — бывший международный аэропорт в Стамбулe, крупнейший аэропорт Турции.

