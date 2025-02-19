Аэропорты Стамбула сделали сюрприз туристам: рейсы массово отменяются

ТАСС сообщает, что оба аэропорта Стамбула, Международный аэропорт Стамбул и аэропорт имени Сабихи Гёкчен, отменяют рейсы из-за ожидающегося снегопада. В частности, отменены некоторые рейсы в Москву на 19 февраля 2025 года.
Ожидается также отмена рейсов в аэропорту имени Сабихи Гёкчен 20 и 21 февраля 2025 года, при этом примерно 10% рейсов будут отменены 20 февраля и 15% рейсов будут отменены 21 февраля. Об этом говорится в сообщении аэропорта.
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