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Аэропорты Стамбула сделали сюрприз туристам: рейсы массово отменяются

1:00
Туризм

ТАСС сообщает, что оба аэропорта Стамбула, Международный аэропорт Стамбул и аэропорт имени Сабихи Гёкчен, отменяют рейсы из-за ожидающегося снегопада. В частности, отменены некоторые рейсы в Москву на 19 февраля 2025 года.

Стамбул
Фото: Веб-сайт муниципалитета города Стамбул
Стамбул

Ожидается также отмена рейсов в аэропорту имени Сабихи Гёкчен 20 и 21 февраля 2025 года, при этом примерно 10% рейсов будут отменены 20 февраля и 15% рейсов будут отменены 21 февраля. Об этом говорится в сообщении аэропорта.

По данным сервиса Яндекс Погода температура в Стамбуле составляет +4 градуса, скорость ветра 7,7 м/с.

В 2024 году Стамбул посетили более двух миллионов россиян, что делает Россию лидером по числу туристов, посетивших этот город.

Уточнения

Туризм — одна из значимых составляющих в экономике Турции, в последние десятилетия играет всё большую роль.

Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
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