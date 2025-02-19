Аэропорты Стамбула сделали сюрприз туристам: рейсы массово отменяются

1:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

ТАСС сообщает, что оба аэропорта Стамбула, Международный аэропорт Стамбул и аэропорт имени Сабихи Гёкчен, отменяют рейсы из-за ожидающегося снегопада. В частности, отменены некоторые рейсы в Москву на 19 февраля 2025 года.

Фото: Веб-сайт муниципалитета города Стамбул Стамбул

Ожидается также отмена рейсов в аэропорту имени Сабихи Гёкчен 20 и 21 февраля 2025 года, при этом примерно 10% рейсов будут отменены 20 февраля и 15% рейсов будут отменены 21 февраля. Об этом говорится в сообщении аэропорта.

По данным сервиса Яндекс Погода температура в Стамбуле составляет +4 градуса, скорость ветра 7,7 м/с.

В 2024 году Стамбул посетили более двух миллионов россиян, что делает Россию лидером по числу туристов, посетивших этот город.

Уточнения

Туризм — одна из значимых составляющих в экономике Турции, в последние десятилетия играет всё большую роль.

