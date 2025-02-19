Стамбульский аэропорт отменяет рейсы из-за снега: подробности

Из-за сильного снегопада Стамбульский аэропорт имени Сабихи Гёкчен (SAW) вынужден отменить значительное количество рейсов в ближайшие дни. 20 февраля отменят 10% вылетов, а 21 февраля — уже 15%.
Туристы и пассажиры, планирующие вылеты, должны внимательно следить за статусом своих рейсов.
Рекомендуется проверять актуальную информацию на официальных сайтах авиакомпаний, особенно для рейсов, выполняемых турецкими лоукостерами Pegasus и Ajet, которые обслуживают этот аэропорт.
Погода может продолжать вмешиваться в расписание, и, как предупреждают специалисты, возможны дальнейшие изменения в расписании.
В то же время основной стамбульский аэропорт, IST, пока не сообщает о каких-либо изменениях в расписании.
Он продолжает работать в обычном режиме, но пассажирам стоит оставаться на связи с авиакомпаниями на случай возникновения непредвиденных обстоятельств.
Сабиха́ Гёкче́н (тур. Sabiha Gökçen; 22 марта 1913, Бурса — 22 марта 2001, Анкара) — турецкая военнослужащая-пилот, в 23 года стала первой в Турции женщиной-пилотом и первой турчанкой — военным пилотом-истребителем. Одна из восьми приёмных дочерей Ататюрка.
Некоторые водители сами выходят из машины при остановке ГАИ. Почему инспекторы настороженно относятся к этому, и стоит ли вам делать так же?