Влияние погоды: когда восстановят работу курортов Кавказа

1:34 Your browser does not support the audio element. Туризм

Горнолыжные курорты Кавказа переживают сложный период. Погода вносит свои коррективы, ограничивая возможности для катания и вызыввая недовольство туристов.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор Катание на горных лыжах на курорте Роза Хутор

Резкие изменения на "Эльбрусе" и "Розе Хутор"

Курорт "Эльбрус" оказался полностью закрыт. Это событие заставило туристов искать альтернативы, однако ситуация на других курортах не намного лучше.

На "Розе Хутор" сегодня приостановлена продажа ски-пассов и прогулочных билетов. Это затрудняет доступ к большинству трасс, что также расстраивает любителей активного отдыха.

Погода продолжает оставаться нестабильной, и прогноза на улучшение нет.

Трассы на Красной Поляне

На Красной Поляне ситуация ещё хуже: трассы, расположенные выше 1460 метров, закрыты. Это значит, что любители горных склонов могут рассчитывать только на низкие участки, а те, кто ожидал более высоких точек для катания, разочарованы.

Туристы, недовольные ограниченными возможностями для катания, активно задают администрации комплексов вопросы о сроках открытия трасс и других объектов.

Однако ответить на эти вопросы сложно — погода не даёт повода для оптимизма, а прогнозы не обещают резкого улучшения ситуации.

Перспективы на завтра

По прогнозам, на завтра погода не улучшится. Это значит, что ограничения для туристов могут сохраняться, а курорты будут продолжать бороться с капризами природы.

Уточнения

"Ро́за Ху́тор" - круглогодичный горнолыжный курорт, расположенный на берегах реки Мзымта и горных склонах к югу от неё в Адлерском районе Сочи. На курорте работают 32 канатных дороги, общая протяжённость горнолыжных трасс составляет 105 км, имеется 14 отелей, а также собственный пляж на черноморском побережье.

