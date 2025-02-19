Солнце, море и песок: какие пляжи заняли верхние строчки в 2025 году

1:02 Your browser does not support the audio element. Туризм

На днях состоялась церемония награждения Travellers' Choice Awards, где были названы самые любимые пляжи пользователей на основе анализа их отзывов.

Фото: freepik.com by tawatchai07, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в красном купальнике

Лучшим пляжем в мире в этом году стал пляж Элафонисси на греческом острове Крит, который поднялся на 23 позиции и занял первое место.

"Этот пляж окружен кедровыми лесами, что делает его отличным местом для пеших прогулок", — говорится в описании Tripadvisor.

В пятерку лучших вошли также: Банана-Бич на Пхукете (Таиланд), занявший второе место; Игл-Бич на Арубе — третье место; Сиеста-Бич во Флориде (США) — четвертое; и Прайя-да-Фалезия в Алгарве, Португалия — пятое место.

Интересно, что Австралия не попала в верхние строчки рейтинга, хотя в прошлом году "Мэнли Бич" в Сиднее занимал седьмое место. Этот пляж по-прежнему лучший в стране, но в этом году он опустился на 15-е место в мировом рейтинге.

Уточнения

Ре́йтинг (англ. rating от глагола англ. rate «оценивать») — числовой или порядковый показатель, характеризующий важность или значимость определённого объекта или явления.

