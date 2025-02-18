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На пенсии в раю: американская пара приехала в Албанию и осталась тут жить

1:25
Туризм

Дебора и Джеймс Райли, пенсионеры из Индианы (США), переехали в Албанию в 2020 году и сейчас наслаждаются спокойной жизнью в деревне недалеко от Дурреса.

Пенсионеры на лавочке
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пенсионеры на лавочке

Они отмечают дружелюбие местных жителей. Дебора говорит, что с момента приезда они ощутили доброжелательное отношение, а Джеймс подчеркивает гостеприимство албанцев, которые с радостью помогают иностранцам, пишет dailymail.

"Мы просто влюбились в людей и красоту этой страны", — говорят американцы.

Недавно супруги столкнулись с проблемой — наводнение повредило автомобиль Джеймса. Один из соседей предложил помочь с финансами, что еще раз подтверждает доброту местных жителей. Пара также делится, что расходы на еду у них всего 7 долларов в день, включая корм для 4 питомцев. Они обожают местные свежие фрукты и овощи.

"У нас есть апельсины, лимоны, кумкваты, гранаты и оливки. И круглый год — руккола и розы", — рассказывают пенсионеры.

Джеймс говорит, что Албания — одно из самых красивых мест, где они когда-либо побывали, с разнообразными пейзажами всего в часе езды друг от друга. В их деревне даже сохранились остатки крепких стен византийской церкви, что добавляет шарма их новой жизни.

Уточнения

«Ша́рм» (фр. charmes) — заимствованное из французского языка слово, означающее «обаяние», «очарование».

 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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