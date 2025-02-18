Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Подруга не завтракала, пока я не рассказала ей этот секрет — теперь благодарит каждый день
Прощаемся с влажностью: это растение решит ваши проблемы в доме
Пёс лает на пустоту: 7 пугающих доказательств, что собаки могут ощущать потусторонний мир
Первый Москвич родился из пепла войны: что осталось от немецкого Opel и что добавили советские инженеры
Город мечты в пустыне: в Саудовской Аравии началось строительство 170-километрового мегаполиса
Певицу Шакиру госпитализировали после её приезда в Бразилию
Забытое наследие: раскрыты тайны древнегреческой математики через арабские переводы
Веник: идеальная стрижка для весны-лета 2025, которую легко укладывать!
Канчельскис: "Спартак" – не народная команда, в отличие от "Торпедо"

Едут и едут: любители острых ощущений не могут пропустить извержение Этны на Сицилии

1:23
Туризм

Посмотреть на извержение Этны (Италия) съехались тысячи туристов со всего мира.

Этна
Фото: Flickr by gnuckx, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Этна

Местные власти сообщают, что из-за этого возникли проблемы: люди перекрывают улицы, мешая спасательным службам добраться до тех, кто нуждается в помощи. Глава региональной службы гражданской обороны Сицилии Сальво Кочина назвал ситуацию "безрассудным" туризмом, отметив, что туристы оставляют свои машины на узких улочках, что затрудняет проезд спасательных автомобилей, пишет The Guardian.

Кочина предостерег, что с наступлением темноты ситуация становится еще более опасной, так как возрастает риск падений и застревания в снегу. Несмотря на его предупреждения, восемь человек потерялись во время экскурсии и были найдены только через несколько часов, также были зафиксированы случаи травм.

Мэры городов на склонах вулкана призвали туристов держаться на расстоянии 500 метров от лавы, однако это требование игнорируется. Социальные сети заполнили видео, где туристы находятся в опасной близости к лаве, что вызывает беспокойство местных властей.

Италия постоянно сталкивается с проблемами избыточного туризма, и в прошлом месяце мэр одного из горнолыжных курортов даже предложил призвать армию для борьбы с наплывом туристов.

Уточнения

Э́тна — стратовулкан в Италии, на восточном побережье Сицилии, недалеко от городов Мессина и Катания. Самый высокий действующий вулкан в Европе.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Соседи годами возятся с морковкой, а тут один трюк — и урожай вдвое больше
Садоводство, цветоводство
Соседи годами возятся с морковкой, а тут один трюк — и урожай вдвое больше Аудио 
Моя мама всегда мыла холодильник раз в полгода, но потом пожалела
Еда и рецепты
Моя мама всегда мыла холодильник раз в полгода, но потом пожалела Аудио 
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут
Здоровье
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут Аудио 
Популярное
Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ

Некоторые водители сами выходят из машины при остановке ГАИ. Почему инспекторы настороженно относятся к этому, и стоит ли вам делать так же?

Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут
Что-то огромное скрывается под Тихим океаном — возможно, остатки исчезнувшего мира
Я продал свой дизельный авто из-за частых поломок, а потом узнал, как легко было их избежать
ГАЗ-21 Волга. Почему Юрий Деточкин угонял легендарную королеву автомобилей СССР Дмитрий Плотников Мексика пошла на необдуманный шаг, пригласив в гости американские зелёные береты Любовь Степушова
Весной яблоня просыпается голодной: чем её накормить, чтобы не сбросила плоды
Светлана Бондарчук показала, как отметила день рождения
Начал использовать эти советы при проращивании семян — урожаю завидуют соседи
Начал использовать эти советы при проращивании семян — урожаю завидуют соседи
Последние материалы
Прощаемся с влажностью: это растение решит ваши проблемы в доме
Пёс лает на пустоту: 7 пугающих доказательств, что собаки могут ощущать потусторонний мир
Первый Москвич родился из пепла войны: что осталось от немецкого Opel и что добавили советские инженеры
Город мечты в пустыне: в Саудовской Аравии началось строительство 170-километрового мегаполиса
Певицу Шакиру госпитализировали после её приезда в Бразилию
Забытое наследие: раскрыты тайны древнегреческой математики через арабские переводы
Едут и едут: любители острых ощущений не могут пропустить извержение Этны на Сицилии
Веник: идеальная стрижка для весны-лета 2025, которую легко укладывать!
Канчельскис: "Спартак" – не народная команда, в отличие от "Торпедо"
Переобучение для россиян: 360 профессий, которые можно освоить бесплатно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.