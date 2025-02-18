Едут и едут: любители острых ощущений не могут пропустить извержение Этны на Сицилии

1:23 Your browser does not support the audio element. Туризм

Посмотреть на извержение Этны (Италия) съехались тысячи туристов со всего мира.

Фото: Flickr by gnuckx, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Этна

Местные власти сообщают, что из-за этого возникли проблемы: люди перекрывают улицы, мешая спасательным службам добраться до тех, кто нуждается в помощи. Глава региональной службы гражданской обороны Сицилии Сальво Кочина назвал ситуацию "безрассудным" туризмом, отметив, что туристы оставляют свои машины на узких улочках, что затрудняет проезд спасательных автомобилей, пишет The Guardian.

Кочина предостерег, что с наступлением темноты ситуация становится еще более опасной, так как возрастает риск падений и застревания в снегу. Несмотря на его предупреждения, восемь человек потерялись во время экскурсии и были найдены только через несколько часов, также были зафиксированы случаи травм.

Мэры городов на склонах вулкана призвали туристов держаться на расстоянии 500 метров от лавы, однако это требование игнорируется. Социальные сети заполнили видео, где туристы находятся в опасной близости к лаве, что вызывает беспокойство местных властей.

Италия постоянно сталкивается с проблемами избыточного туризма, и в прошлом месяце мэр одного из горнолыжных курортов даже предложил призвать армию для борьбы с наплывом туристов.

Уточнения

Э́тна — стратовулкан в Италии, на восточном побережье Сицилии, недалеко от городов Мессина и Катания. Самый высокий действующий вулкан в Европе.

