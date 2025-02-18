Трейнспоттинг набирает популярность — когда в кадр попадают поезда

1:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

Они могут сосредоточиться на конкретном классе локомотивов, определенном типе вагонов или на всем составе конкретной железнодорожной компании. Эти энтузиасты становятся настоящими экспертами в сфере железнодорожного транспорта.

Фото: commons.wikimedia.org by Ammendorf, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Движущийся дизель-поезд Д1-749 в России

Трейнспоттеры — люди, которые стремятся запечатлеть определенные (в основном раритетные) виды подвижного состава на железных дорогах.

Александрос Сикалияс из Греции, представитель трейнспоттеров, подчеркивает, что старые поезда вызывают интерес и восхищение, поскольку они становятся редкостью на фоне модернизации. Он говорит о важности сохранения устаревших видов поездов и возможности увидеть их в действии, особенно в свете изменений, произошедших в стране после Олимпийских игр и экономического кризиса.

Переселенец из Германии Клаус Цихринис, комментируя состояние греческой железнодорожной сети, отмечает, что для иностранных трейнспоттеров она стала интересным объектом из-за сочетания устаревшего технического оснащения и красивых средиземноморских пейзажей, пишет kathimerini.

Уточнения

По́езд в современном понятии — сформированный и сцепленный состав, состоящий из группы вагонов, с одним или несколькими действующими локомотивами или моторными вагонами, приводящими его в движение, и имеющий установленные сигналы (звуковые и видимые), которые обозначают его голову и хвост.

