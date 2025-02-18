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Трейнспоттинг набирает популярность — когда в кадр попадают поезда

1:10
Туризм

Они могут сосредоточиться на конкретном классе локомотивов, определенном типе вагонов или на всем составе конкретной железнодорожной компании. Эти энтузиасты становятся настоящими экспертами в сфере железнодорожного транспорта.

Движущийся дизель-поезд Д1-749 в России
Фото: commons.wikimedia.org by Ammendorf, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Движущийся дизель-поезд Д1-749 в России

Трейнспоттеры — люди, которые стремятся запечатлеть определенные (в основном раритетные) виды подвижного состава на железных дорогах.

Александрос Сикалияс из Греции, представитель трейнспоттеров, подчеркивает, что старые поезда вызывают интерес и восхищение, поскольку они становятся редкостью на фоне модернизации. Он говорит о важности сохранения устаревших видов поездов и возможности увидеть их в действии, особенно в свете изменений, произошедших в стране после Олимпийских игр и экономического кризиса.

Переселенец из Германии Клаус Цихринис, комментируя состояние греческой железнодорожной сети, отмечает, что для иностранных трейнспоттеров она стала интересным объектом из-за сочетания устаревшего технического оснащения и красивых средиземноморских пейзажей, пишет kathimerini.

Уточнения

По́езд в современном понятии — сформированный и сцепленный состав, состоящий из группы вагонов, с одним или несколькими действующими локомотивами или моторными вагонами, приводящими его в движение, и имеющий установленные сигналы (звуковые и видимые), которые обозначают его голову и хвост.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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