Прямые рейсы в Израиль: Эйлат готов к приёму российских авиакомпаний

1:22 Your browser does not support the audio element. Туризм

Аэропорт Рамон в Эйлате готовится принимать прямые рейсы из России уже этой весной. Об этом сообщил управляющий директор воздушной гавани Захар Гефен, отметив, что вся необходимая инфраструктура уже создана.

Фото: flickr.com by Zachi Evenor, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Израиль

По его словам, южный аэропорт Израиля готов обслуживать любое количество рейсов, которое запланируют российские авиакомпании. Он также подчеркнул, что наземные службы оснащены всем необходимым оборудованием для работы с российскими перевозчиками.

Как поделился с сайтом Туристас директор департамента Министерства туризма Израиля в России Владимир Шкляр, в данный момент активно идут переговоры о запуске рейсов. Встречи с потенциальными организаторами чартерных программ продолжаются, а также ведутся обсуждения с Управлением аэропортов Израиля и администрацией Эйлата. Основная цель — создать максимально комфортные условия для запуска прямых перелётов в Эйлат в 2025 году.

Однако процесс осложняется рекомендацией российского Министерства экономического развития, которое советует туроператорам и агентствам приостановить продвижение туров в Израиль. Тем не менее израильские власти уже направили в Москву официальный запрос, чтобы урегулировать этот вопрос.

Уточнения

Эйла́т (ивр. אילת‎) — город на самом юге Израиля, расположенный на берегу залива Акаба Красного моря.

