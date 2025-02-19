Прямые рейсы в Израиль: Эйлат готов к приёму российских авиакомпаний

Аэропорт Рамон в Эйлате готовится принимать прямые рейсы из России уже этой весной. Об этом сообщил управляющий директор воздушной гавани Захар Гефен, отметив, что вся необходимая инфраструктура уже создана.
По его словам, южный аэропорт Израиля готов обслуживать любое количество рейсов, которое запланируют российские авиакомпании. Он также подчеркнул, что наземные службы оснащены всем необходимым оборудованием для работы с российскими перевозчиками.
Как поделился с сайтом Туристас директор департамента Министерства туризма Израиля в России Владимир Шкляр, в данный момент активно идут переговоры о запуске рейсов. Встречи с потенциальными организаторами чартерных программ продолжаются, а также ведутся обсуждения с Управлением аэропортов Израиля и администрацией Эйлата. Основная цель — создать максимально комфортные условия для запуска прямых перелётов в Эйлат в 2025 году.
Однако процесс осложняется рекомендацией российского Министерства экономического развития, которое советует туроператорам и агентствам приостановить продвижение туров в Израиль. Тем не менее израильские власти уже направили в Москву официальный запрос, чтобы урегулировать этот вопрос.
Эйла́т (ивр. אילת) — город на самом юге Израиля, расположенный на берегу залива Акаба Красного моря.
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