Горнолыжные курорты Кавказа замерли в снегу – что делать туристам?

1:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сильные снегопады и плохая видимость привели к изменениям в работе популярных горнолыжных курортов Кавказа. Туристам пришлось адаптироваться к новым условиям, а лавинные службы приняли экстренные меры предосторожности.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор Катание на горных лыжах на курорте Роза Хутор

Полностью закрыт горнолыжный комплекс "Эльбрус". На курорте "Роза Хутор" приостановлена продажа ски-пассов и прогулочных билетов. В Красной Поляне закрыты трассы, расположенные выше 1460 метров.

За сутки в Сочи выпала треть месячной нормы осадков, а в горах снежный покров увеличился на 30-57 см. Днем снегопад продолжался, а видимость в горах не превышала 10 метров, что сделало катание на высоте более 1350 метров невозможным.

Лавинные службы приняли решение закрыть участок "Реликтовый лес". Опасность схода лавин на склонах выше 500 метров сохранится до вечера среды. За ночь высота снега увеличилась еще на 24-40 см.

Гостям курортов предлагают посетить смотровую площадку "Роза Пик", этнопарк "Моя Россия" и Хаски Хутор. Несмотря на ограничения, для вечернего катания останутся открыты четыре трассы и сноупарк на высоте 960 метров.

Работоспособность курортов в ближайшие дни будет зависеть от погодных условий. Решение о работе комплекса в среду планируют объявить завтра утром. В прибрежной зоне ожидается дождь, а в горах продолжится сильный снегопад.