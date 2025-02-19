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Туроператоры о визах в США: ждём изменений в ближайшее время

1:32
Туризм

Россия и США достигли договоренности о восстановлении численности сотрудников посольств в Москве и Вашингтоне. Это позволит наладить дипломатические контакты между странами. О решении сообщил государственный секретарь Марко Рубио после встречи с главой российского МИДа Сергеем Лавровым, которая прошла в Эр-Рияде.

Карибы, Доминиканская Республика
Фото: Wikimedia Commons by Joe deSousa is licensed under Public domain
Карибы, Доминиканская Республика

В туристической отрасли новость восприняли с осторожным оптимизмом. Как отметили в туроператоре "Русский Экспресс" в комментарии для "ТурДома", изменения не заставят себя долго ждать и могут заметно повлиять на туристический поток.

Если американская сторона возобновит выдачу виз в России, это откроет для путешественников новые возможности. В первую очередь, речь идет о поездках не только в США, но и в страны Карибского бассейна, которые часто включены в маршруты круизных лайнеров. Многие из этих рейсов начинаются именно с американских портов.

На туристической конференции в ноябре 2024 года генеральный директор PAC Group Илья Иткин отметил, что Карибский регион занимает относительно небольшую долю в общих продажах туров. В 2023–2024 годах этот показатель варьировался в пределах 1,4-1,6%. Однако при улучшении визовой ситуации спрос на эти направления может вырасти.

Уточнения

Ма́рко Анто́нио Ру́био (англ. Marco Antonio Rubio; род. 28 мая 1971, Майами, США) — американский политический и государственный деятель, государственный секретарь США с 21 января 2025 года и сенатор США от штата Флорида (2011—2025) от Республиканской партии.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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