Оружие и предметы быта предыдущих эпох представили на Роза Хутор

2:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

Экспозиция открыта в интерактивном этнопарке "Моя Россия".

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор Стрелецкий двор на Роза Хутор

Выставка разместилась на площадке "Стрелецкий двор". Здесь можно увидеть более 50-ти уникальных экспонатов, среди них — наконечники стрел периода неолита, бронзового и железных веков, топоры, конская упряжь, подковы, пули времен Кавказской войны и многое другое. Все они были найдены в окрестностях курорта "Роза Хутор".

— Коллекция древнего оружия и предметов быта, обнаруженных в районе долины реки Мзымты и окрестных гор, собиралась в течение 10 лет. Среди уникальных экспонатов — скифские наконечники переходного периода между бронзовым и железным веками, которые насчитывают более двух тысяч лет. На выставке представлены и древние топоры, изготовленные по уникальной технологии высокоуглеродного литья. Народы, населявшие эту территорию, собирали камни, в которых присутствует железо, дробили их в порошок. Затем строились печи, они достигали трех метров в высоту, в них засыпалась полученная железно-каменная пыль, металл плавясь стекал вниз по раскаленным углям и насыщался углеродом. В результате изделия из него не были подвержены коррозии, — рассказал организатор выставки Виктор Лысенко.

Помимо экспозиции древнего оружия и предметов быта в зоне "Стрелецкого двора" проводятся мастер-классы по стрельбе из лука, сделанного по технологиям Древней Руси. Это была сборная конструкция, число деталей которой могло достигать 25. Использование сухожилий и роговых пластин животных, обеспечивало дальность полета стрелы до километра и позволяла стрелять с коня. Все занятия проходят под руководством инструктора, который рассказывает об истории лука, контролирует технику безопасности.

Желающие могут почувствовать себя настоящими стрельцами, облачиться в кафтан, зарядить и дать холостой залп из пищали, копии XV века. В этом им поможет опытный специалист, который также познакомит с историей орудия. Также есть мастер-класс по добыче огня с помощью кресала — так как это делалось в стародавние времена.

Интерактивный этнопарк "Моя Россия" открыт с 10:00 до 20:00. На его территории вдоль реки Мзымты расположено 11 тематических павильонов в архитектурных стилях разных регионов страны. В них работают музейные и выставочные пространства, где представлены традиционные промыслы, ремесленные мастерские с мастер-классами, дегустации.