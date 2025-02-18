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Легендарный Олимп: идеальное место для активного отдыха

3:32
Туризм

Олимп — легендарная гора, где сливаются природная красота и возможности для активного отдыха. Ее склоны укрыты вековыми елями, буками, дубами и платанами. Здесь водятся величественные орлы, волки, шакалы и совы, а в ущельях бурлят ручьи, образуются озера и ниспадают водопады.

гора Олимп, Греция
Фото: Wikimedia Commons by Athanasios Benisis, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
гора Олимп, Греция

Эта мифическая гора приглашает любителей приключений: пешие маршруты, скалолазание, лыжи, горные велосипеды, парапланеризм — каждый найдет занятие по душе.

Альпинизм и пеший туризм
На Олимпе множество маршрутов с захватывающими видами. Один из популярных — путь от приюта Кристакиса (2400 м), по которому можно добраться до вершин Скала, Сколио или Агиос Антониос. Опытные туристы могут штурмовать Митикас — высшую точку Олимпа (2917 м). Путь из Прионии ведет через приют Спилиос Агапитос (2100 м), затем к Скале и, следуя указателям, к самой вершине.

Для легких прогулок подойдут водопады Орлиаса, напоминающие природные бассейны, или водопад Ред-Рок (17 м), скрытый в живописных ущельях. Прекрасный вариант — поход по ущелью Энипеас с остановкой в монастыре Святого Дионисия и его пещере. Маршруты разной сложности (6-11,5 км) приведут в Литохоро или позволят вернуться обратно.

Олимпийский марафон
Ежегодный марафон повторяет древний путь, которым верующие поднимались на Олимп, чтобы принести жертвы Зевсу. Современный маршрут начинается в Дионе (3 м) и ведет к вершине Стефани (2780 м), проходя через живописные пейзажи, ущелья и плато.

Лыжный альпинизм
Зимой Олимп превращается в рай для лыжников и альпинистов. Здесь есть как простые маршруты, так и сложные трассы для профессионалов. Лучшие спуски — Стефани-Наум, Кристаки-Спилия и от плато Муз к Пигадули. Весна (март-май) — идеальное время для лыжных приключений.

Горнолыжный курорт
Во Врисопулесе (1820 м) находится горнолыжный центр КЕОАЧ, где проходят тренировки военнослужащие спецподразделений. Туристы могут воспользоваться тремя подъемниками, включая детский. Для посещения потребуется удостоверение личности или паспорт.

Полёты на параплане
Парение над Олимпом — незабываемый опыт. Популярные маршруты пролегают от холма Пророка Илии в Старом Пантелеймоне к побережью Термаикоса или от Литохоро через ущелье Энипеас. Северные склоны подойдут новичкам, а южные — опытным пилотам.

Скалолазание
На Олимпе более 60 альпинистских маршрутов. Самые популярные — Стефани, Сколио и Плака. Классика для спортивных романтиков — маршрут 1934 года "Комичный", расположенный к востоку от Стефани.

Горный велосипед
Любители велопоходов найдут на Олимпе маршруты разной сложности. Один из самых красивых стартует в Ставросе и ведет к Пиле (1100 м). В пути можно сделать остановку в уютном ресторане.

Уточнения

Парапла́н (от слов: парашют планирующий) — сверхлёгкий летательный аппарат (СЛА), созданный на базе планирующего парашюта.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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