Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Lada Niva Sport — теперь не только по грязи, но и по трассе может дать жару
Россиянам назвали ловушки при покупке квартиры в рассрочку
Попробуйте заменить утреннюю кашу этим блюдом — результат вас удивит
Американские бренды возвращаются? Coca-Cola уже разрабатывает стратегию
Клещи атакуют! Как защитить собаку и избежать опасных последствий
Считалась вымершей 40 лет, но вернулась: редкую рыбу нашли в неожиданном месте
Откройте секреты идеального пресса: как сделать упражнения в разы эффективнее
Сердце собаки замирает при этих словах – проверьте, насколько ваш питомец к вам привязан
Опрос показал, что россияне все чаще берут питомцев с улицы

Неизведанная Греция: откройте для себя очарование колоритной деревни на Пелопоннесе

1:59
Туризм

Это одна из самых живописных средневековых греческих деревень, которую обязательно следует посетить для более глубокого знакомства. Каритена находится на юго-западной окраине горной Аркадии, утопая в зелени, и размещена на склоне скалы. Этот уголок страны стал настоящей жемчужиной региона.

Девушка с рюкзаком в горах
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка с рюкзаком в горах

Историческая деревня расположена на расстоянии 54 км от Триполи, 20 км от Мегаполиса и всего 17 км от Стемницы, находясь на высоте 550 метров над уровнем моря. Она притягивает взгляды своим средневековым шармом, который создают традиционные дома, крепость и церкви в византийском стиле. Каритена заслуженно получила статус традиционного поселения.

Наиболее известной достопримечательностью Каритены является её крепость, расположенная на возвышенности над деревней. Ее длина составляет более 110 метров, ширина — свыше 40 метров, а стены достигают высоты до 7 метров и толщины до 2 метров. Не менее интересна церковь Святого Николая, освященная в XIII веке, которая славится своей уникальной византийской иконографией.

Также стоит обратить внимание на церковь Девы Марии в крепости, постройка которой относится к XI-XII векам. Если вы окажетесь поблизости, обязательно загляните и сделайте фотографии двух старинных мостов, расположенных недалеко от Каритены: мост Кукос и мост Каритена. Это поселение производит незабываемое впечатление, когда на него смотришь издалека, однако его природная красота в сочетании с историческими зданиями словно возвращает посетителя в прошлое.

Не упустите возможность посетить соседнюю Витину, прогулявшись по "дороге любви" — волшебной тропе, которая подарит вам незабываемые впечатления.

Уточнения

Каритена (Karytaina Karytène, Karytėna) — одна из 12 светских бароний Ахейского княжества. Основана около 1209 года после завоевания Пелопонеса крестоносцами. Согласно Хронике Мореи, состояла из 22 рыцарских фьефов. Вероятно, первым бароном был шампанский дворянин Рено де Бриэль, упоминаемый в тексте Сапиенцского договора 1209 года. 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Худеем вкусно: эти блины можно есть хоть каждый день без вреда для фигуры
Еда и рецепты
Худеем вкусно: эти блины можно есть хоть каждый день без вреда для фигуры Аудио 
В Великобритании в жилых домах стали массово селиться двухметровые змеи
Общество
В Великобритании в жилых домах стали массово селиться двухметровые змеи Аудио 
Ем финики каждый день – вот что произошло с моим организмом
Здоровье
Ем финики каждый день – вот что произошло с моим организмом Аудио 
Популярное
Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению

Основной претендент на замену — тепловые насосы. Эта инновационная система работает по принципу холодильника, только наоборот: она нагревает ваш дом, используя тепло из окружающей среды.

Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению
Как приготовить брежневские котлеты: возвращение забытого рецепта
Как приготовить брежневские котлеты: возвращение забытого рецепта
Красная икра дешевеет: во сколько раз упала цена?
Огромные двухметровые змеи стали захватывать жилые дома
Мексика пошла на необдуманный шаг, пригласив в гости американские зелёные береты Любовь Степушова Британская армия на Украине. Англичан начнут там уничтожать и русские, и ВСУ Дмитрий Плотников Культ Афродиты или падение кометы? Загадка древнего поклонения в Пафосе Игорь Буккер
Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ
Иностранные компании начинают массово возвращаться в Россию
Не выбрасывайте пластиковые бутылки: благодаря им вы можете заработать
Не выбрасывайте пластиковые бутылки: благодаря им вы можете заработать
Последние материалы
Как выбрать листовую бегонию? ТОП-10 эффектных сортов для дома
Мексика пошла на необдуманный шаг, пригласив в гости американские зелёные береты
Новый налоговый план для россиян: семейное налогообложение и повышеный НДФЛ
Вы сморкаетесь неправильно: врач рассказал, как делать это безопасно
Нужно ли разрешение для перепланировки? 6 работ, которые можно делать без согласования
Ставший затворником Джек Николсон впервые за долгое время вышел в свет
Отряд Шквал уничтожен. Кем намерен заменить экс-заключенных Киев в штурмовых отрядах?
Этот двигатель не требует бензина, не загрязняет воздух и живёт дольше, чем холодильник
Кнопка, о которой никто не знает: топ-10 малоизвестных фишек современных авто
Ваши ножницы тупые? Эти 7 способов мгновенно вернут им остроту
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.