Неизведанная Греция: откройте для себя очарование колоритной деревни на Пелопоннесе

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Это одна из самых живописных средневековых греческих деревень, которую обязательно следует посетить для более глубокого знакомства. Каритена находится на юго-западной окраине горной Аркадии, утопая в зелени, и размещена на склоне скалы. Этот уголок страны стал настоящей жемчужиной региона.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка с рюкзаком в горах

Историческая деревня расположена на расстоянии 54 км от Триполи, 20 км от Мегаполиса и всего 17 км от Стемницы, находясь на высоте 550 метров над уровнем моря. Она притягивает взгляды своим средневековым шармом, который создают традиционные дома, крепость и церкви в византийском стиле. Каритена заслуженно получила статус традиционного поселения.

Наиболее известной достопримечательностью Каритены является её крепость, расположенная на возвышенности над деревней. Ее длина составляет более 110 метров, ширина — свыше 40 метров, а стены достигают высоты до 7 метров и толщины до 2 метров. Не менее интересна церковь Святого Николая, освященная в XIII веке, которая славится своей уникальной византийской иконографией.

Также стоит обратить внимание на церковь Девы Марии в крепости, постройка которой относится к XI-XII векам. Если вы окажетесь поблизости, обязательно загляните и сделайте фотографии двух старинных мостов, расположенных недалеко от Каритены: мост Кукос и мост Каритена. Это поселение производит незабываемое впечатление, когда на него смотришь издалека, однако его природная красота в сочетании с историческими зданиями словно возвращает посетителя в прошлое.

Не упустите возможность посетить соседнюю Витину, прогулявшись по "дороге любви" — волшебной тропе, которая подарит вам незабываемые впечатления.

Уточнения

Каритена (Karytaina Karytène, Karytėna) — одна из 12 светских бароний Ахейского княжества. Основана около 1209 года после завоевания Пелопонеса крестоносцами. Согласно Хронике Мореи, состояла из 22 рыцарских фьефов. Вероятно, первым бароном был шампанский дворянин Рено де Бриэль, упоминаемый в тексте Сапиенцского договора 1209 года.

