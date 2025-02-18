В Риме нашли самую большую люстру в Европе

0:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

В элегантной обстановке одного из зданий Рима можно найти огромную люстру. Изделие признано самым большим в Европе. Об этом пишет издание Voloscontato. it.

Фото: commons.wikimedia. org by 0x010C, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Хрустальная люстра

История возникновения люстры восходит к 1926 году. Она изготовлена из 27 тысяч кристаллов богемского стекла и весит 3 тонны. Изделие разработал мастер Марчелло Пьячентини, а реализовала Чешская Республика.

Заказ на столь необычайное сооружение отдал муниципалитет, который купил здание Римского оперного театра. Спустя почти столетие уникальный предмет интерьера продолжает поражать воображение даже самых искушённых зрителей.

Люстра оснащена 270 лампочками, для включения которых необходимо 18 тысяч Вт мощности.