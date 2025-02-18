В Риме нашли самую большую люстру в Европе

В элегантной обстановке одного из зданий Рима можно найти огромную люстру. Изделие признано самым большим в Европе. Об этом пишет издание Voloscontato. it.
История возникновения люстры восходит к 1926 году. Она изготовлена из 27 тысяч кристаллов богемского стекла и весит 3 тонны. Изделие разработал мастер Марчелло Пьячентини, а реализовала Чешская Республика.
Заказ на столь необычайное сооружение отдал муниципалитет, который купил здание Римского оперного театра. Спустя почти столетие уникальный предмет интерьера продолжает поражать воображение даже самых искушённых зрителей.
Люстра оснащена 270 лампочками, для включения которых необходимо 18 тысяч Вт мощности.
Основной претендент на замену — тепловые насосы. Эта инновационная система работает по принципу холодильника, только наоборот: она нагревает ваш дом, используя тепло из окружающей среды.