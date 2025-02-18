Достопримечательности Будапешта, которых не найти в путеводителе

3:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

Существуют уголки города, которые мы посещаем лишь в том случае, если живем поблизости или если у нас есть особые дела. Все потому, что мы понимаем, что больше там нет ничего примечательного. Однако есть места, о которых вряд ли можно узнать из путеводителя, но это не отменяет их красоты.

Фото: unsplash.com by Джошуа Эрл джошуа Эрл, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ турист

Церковь-пень в Хювёшвёлдье

Этот необычный церковный пень находится в спокойном, зеленом районе Хювёшвёлдь и, несмотря на то, что его строительство осталось незаконченным, он вызывает интерес. Примечательно, что его возведение было остановлено во время Второй мировой войны. Хотя работы продолжались и после войны, власти, негативно относившиеся к религии, окончательно прекратили строительство.

Бункер на холме Фазекаш

Посещение этого бункера можно считать частью городской экскурсии, хотя расстояние до него не так велико, и дойти пешком можно всего за 20 минут от станции Детской железной дороги Хусвёлдь. С вершины холма открывается потрясающий вид. Бункер, построенный во времена Второй мировой войны, расположен между населенными пунктами Надь-рет и Реметекертварош в Хюсвёлдье. Стены этого сооружения до сих пор сохранили следы от пуль и граффити, перенесенного через годы исторического прошлого.

Кладбище в Цинкотане

Самый удобный способ добраться от площади Орша Везера до Цинкоты — доехать до пригорода Илонателеп, где среди жилых домов, рядом с евангелической церковью, построенной на основе фундамента эпохи Арпада, находится небольшой, но очень живописный и романтичный лес в готико-романтическом стиле. Может показаться странным, что он окружён домами и садами, но именно это и притягивает внимание. Здесь среди деревьев скрыто старое кладбище Цинкота, возникшее во время Второй мировой войны и фактически заброшенное к её завершению. Тем не менее, здесь сохранилось множество памятников, и стоит прогуляться по лесу, полюбоваться надгробиями и прочитать высеченные на камне надписи.

Замечательный писательский дом на окраине города

На краю Ракошмента, среди садов и под сенью вековых деревьев, расположился дом Рене Эрдёша, названный в честь писательницы и поэтессы, которая жила здесь вместе с семьей с 1927 по 1944 год. О строителе здания известно довольно мало: изначально оно было построено как летний домик в 1895 году. Когда семья писательницы, которая при рождении получила имя Регина Эренталь, переехала в этот дом, они преобразили его просторный сад и виллу в стиле замка согласно собственным представлениям. Этот дом считается одним из прекраснейших архитектурных памятников Будапешта, и только поэтому стоит заглянуть на его окраины, не говоря уже о прекрасно оформленном саде и множестве культурных мероприятий, проводимых внутри.

Уточнения

Будапе́шт — столица и крупнейший город Венгрии. Расположен в северной части страны по обоим берегам Дуная. Девятый по численности населения город в Европейском союзе (1 723 836 человек в 2021 году), центр агломерации с населением около 2,97 млн человек (2017).



