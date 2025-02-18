Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сентбеккалла: в этой маленькой деревне в Венгрии можно обнаружить редкие сокровища
Моя мама всегда мыла холодильник раз в полгода, но потом пожалела
Пенсия в 45 лет? Что россияне планируют делать после завершения карьеры
Дизельные моторы не выдержали, а гибриды продолжают ездить — пора пересмотреть старые стереотипы
Никогда не понимал, зачем замораживать сало, пока не узнал этот факт
Тёплая лимонная вода с ингредиентом, который есть дома: простой ритуал для стройности и крепкого иммунитета
Выдержите ли вы этот трёхминутный челлендж? Планка, которая прокачает ваш корпус и доведёт вас до дрожи
В Риме нашли самую большую люстру в Европе
Какие супы вызывают проблемы с пищеварением

Достопримечательности Будапешта, которых не найти в путеводителе

3:07
Туризм

Существуют уголки города, которые мы посещаем лишь в том случае, если живем поблизости или если у нас есть особые дела. Все потому, что мы понимаем, что больше там нет ничего примечательного. Однако есть места, о которых вряд ли можно узнать из путеводителя, но это не отменяет их красоты.

турист
Фото: unsplash.com by Джошуа Эрл джошуа Эрл, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
турист

Церковь-пень в Хювёшвёлдье

Этот необычный церковный пень находится в спокойном, зеленом районе Хювёшвёлдь и, несмотря на то, что его строительство осталось незаконченным, он вызывает интерес. Примечательно, что его возведение было остановлено во время Второй мировой войны. Хотя работы продолжались и после войны, власти, негативно относившиеся к религии, окончательно прекратили строительство.

Бункер на холме Фазекаш

Посещение этого бункера можно считать частью городской экскурсии, хотя расстояние до него не так велико, и дойти пешком можно всего за 20 минут от станции Детской железной дороги Хусвёлдь. С вершины холма открывается потрясающий вид. Бункер, построенный во времена Второй мировой войны, расположен между населенными пунктами Надь-рет и Реметекертварош в Хюсвёлдье. Стены этого сооружения до сих пор сохранили следы от пуль и граффити, перенесенного через годы исторического прошлого.

Кладбище в Цинкотане

Самый удобный способ добраться от площади Орша Везера до Цинкоты — доехать до пригорода Илонателеп, где среди жилых домов, рядом с евангелической церковью, построенной на основе фундамента эпохи Арпада, находится небольшой, но очень живописный и романтичный лес в готико-романтическом стиле. Может показаться странным, что он окружён домами и садами, но именно это и притягивает внимание. Здесь среди деревьев скрыто старое кладбище Цинкота, возникшее во время Второй мировой войны и фактически заброшенное к её завершению. Тем не менее, здесь сохранилось множество памятников, и стоит прогуляться по лесу, полюбоваться надгробиями и прочитать высеченные на камне надписи.

Замечательный писательский дом на окраине города

На краю Ракошмента, среди садов и под сенью вековых деревьев, расположился дом Рене Эрдёша, названный в честь писательницы и поэтессы, которая жила здесь вместе с семьей с 1927 по 1944 год. О строителе здания известно довольно мало: изначально оно было построено как летний домик в 1895 году. Когда семья писательницы, которая при рождении получила имя Регина Эренталь, переехала в этот дом, они преобразили его просторный сад и виллу в стиле замка согласно собственным представлениям. Этот дом считается одним из прекраснейших архитектурных памятников Будапешта, и только поэтому стоит заглянуть на его окраины, не говоря уже о прекрасно оформленном саде и множестве культурных мероприятий, проводимых внутри.

Уточнения

Будапе́шт — столица и крупнейший город Венгрии. Расположен в северной части страны по обоим берегам Дуная. Девятый по численности населения город в Европейском союзе (1 723 836 человек в 2021 году), центр агломерации с населением около 2,97 млн человек (2017).
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут
Здоровье
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут Аудио 
Не выбрасывайте пластиковые бутылки: благодаря им вы можете заработать
Недвижимость
Не выбрасывайте пластиковые бутылки: благодаря им вы можете заработать Аудио 
В Великобритании в жилых домах стали массово селиться двухметровые змеи
Общество
В Великобритании в жилых домах стали массово селиться двухметровые змеи Аудио 
Популярное
Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению

Основной претендент на замену — тепловые насосы. Эта инновационная система работает по принципу холодильника, только наоборот: она нагревает ваш дом, используя тепло из окружающей среды.

Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению
Как приготовить брежневские котлеты: возвращение забытого рецепта
Как приготовить брежневские котлеты: возвращение забытого рецепта
Красная икра дешевеет: во сколько раз упала цена?
Огромные двухметровые змеи стали захватывать жилые дома
После саммита в Париже курс Евросоюза на самоубийство сохраняется Любовь Степушова Британская армия на Украине. Англичан начнут там уничтожать и русские, и ВСУ Дмитрий Плотников Культ Афродиты или падение кометы? Загадка древнего поклонения в Пафосе Игорь Буккер
Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ
Иностранные компании начинают массово возвращаться в Россию
Не выбрасывайте пластиковые бутылки: благодаря им вы можете заработать
Не выбрасывайте пластиковые бутылки: благодаря им вы можете заработать
Последние материалы
Эти фрукты опасны для диабетиков: вот какие сладкие плоды поднимают сахар мгновенно
Выходные дни 23 февраля и 8 марта перенесут на другие месяцы
После саммита в Париже курс Евросоюза на самоубийство сохраняется
Озеро Докса: Швейцария встречается с Коринфом в одном из самых красивых пейзажей Греции
Уменьшение морщин за несколько недель: вот что помогает лучше всего
Как правильно ухаживать за чугунной сковородой: лайфхаки для долговечности
Почему кошки могут испытывать стресс? Названы основные симптомы невроза
Готовящаяся к свадьбе с Сердюковым Бородина совершила неромантичный поступок, заявив, что это нормально в наше время
Гости уже за столом? Вот как мгновенно охладить игристое вино
Теперь штрафов нет, но что будет с тарифами? Водители уже волнуются
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.