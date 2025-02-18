Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ускорьте результаты похудения после 40: простые и эффективные упражнения
Сентбеккалла: в этой маленькой деревне в Венгрии можно обнаружить редкие сокровища
Огурцы без горечи и болезней? Выбирайте эти сорта
Моя мама всегда мыла холодильник раз в полгода, но потом пожалела
Пенсия в 45 лет? Что россияне планируют делать после завершения карьеры
Дизельные моторы не выдержали, а гибриды продолжают ездить — пора пересмотреть старые стереотипы
Никогда не понимал, зачем замораживать сало, пока не узнал этот факт
Тёплая лимонная вода с ингредиентом, который есть дома: простой ритуал для стройности и крепкого иммунитета
Выдержите ли вы этот трёхминутный челлендж? Планка, которая прокачает ваш корпус и доведёт вас до дрожи

Озеро Докса: Швейцария встречается с Коринфом в одном из самых красивых пейзажей Греции

2:04
Туризм

Вероятно, до 1990-х годов озеро Докса было малозначительным или даже загадочным местом, но за последние 10-15 лет его популярность значительно возросла. Теперь это направление привлекает множество туристов на протяжении всего года.

Человек у реки
Фото: unsplash.com by Ümit Bulut, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Человек у реки

С точки зрения географии, озеро расположено в горном массиве Коринфа на высоте 900 метров, в живописном регионе Фенеос, у основания гор Ароания и горы Дуртувана. Ближайшие населенные пункты включают Древний Фенеос, Панораму, Мессино и деревню Гура, находящуюся на высоте 956 метров и расположенную примерно в 8 километрах от озера. Эта деревня является самой крупной в округе и по данным последней переписи, населена всего 231 жителем. Именно поэтому многие туристы, отправляясь сюда на однодневную экскурсию, часто завершают свой визит за чашечкой кофе или обедом после того, как насладились видами этого прекрасного водоема.

Хотя все эти факты важны, настоящая ценность заключается в созданных природных пейзажах, которые завораживают. Многие гости отмечают, что озеро напоминает Альпы Центральной Европы и даже иногда называют Доксу "Швейцарией Коринфа". Хотя такие сравнения могут показаться немного преувеличенными, они подчеркивают ту красоту, которая скрывается за горами и водами, возможно, являющимися самым живописным озером на Пелопоннесе, наряду с Цивлу в Ахайе.

Самые смелые путешественники могут попробовать погружение или сноркелинг в обычно холодных водах Доксы, особенно в июле и августе. Однако большинство посетителей предпочитают просто гулять по окрестностям (а также кататься на велосипедах, когда это возможно), любуясь великолепными пейзажами и устраивая пикники на зелёных берегах, усыпанных многоцветными скатертями на траве.

Уточнения

Кори́нф — древнегреческий полис и современный город на Коринфском перешейке, соединяющем материковую Грецию и полуостров Пелопоннес; с запада перешеек омывается водами Коринфского залива, с востока — заливом Сароникосом.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут
Здоровье
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут Аудио 
Не выбрасывайте пластиковые бутылки: благодаря им вы можете заработать
Недвижимость
Не выбрасывайте пластиковые бутылки: благодаря им вы можете заработать Аудио 
В Великобритании в жилых домах стали массово селиться двухметровые змеи
Общество
В Великобритании в жилых домах стали массово селиться двухметровые змеи Аудио 
Популярное
Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению

Основной претендент на замену — тепловые насосы. Эта инновационная система работает по принципу холодильника, только наоборот: она нагревает ваш дом, используя тепло из окружающей среды.

Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению
Как приготовить брежневские котлеты: возвращение забытого рецепта
Как приготовить брежневские котлеты: возвращение забытого рецепта
Красная икра дешевеет: во сколько раз упала цена?
Огромные двухметровые змеи стали захватывать жилые дома
После саммита в Париже курс Евросоюза на самоубийство сохраняется Любовь Степушова Британская армия на Украине. Англичан начнут там уничтожать и русские, и ВСУ Дмитрий Плотников Культ Афродиты или падение кометы? Загадка древнего поклонения в Пафосе Игорь Буккер
Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ
Иностранные компании начинают массово возвращаться в Россию
Не выбрасывайте пластиковые бутылки: благодаря им вы можете заработать
Не выбрасывайте пластиковые бутылки: благодаря им вы можете заработать
Последние материалы
Эти фрукты опасны для диабетиков: вот какие сладкие плоды поднимают сахар мгновенно
Выходные дни 23 февраля и 8 марта перенесут на другие месяцы
После саммита в Париже курс Евросоюза на самоубийство сохраняется
Озеро Докса: Швейцария встречается с Коринфом в одном из самых красивых пейзажей Греции
Уменьшение морщин за несколько недель: вот что помогает лучше всего
Как правильно ухаживать за чугунной сковородой: лайфхаки для долговечности
Почему кошки могут испытывать стресс? Названы основные симптомы невроза
Готовящаяся к свадьбе с Сердюковым Бородина совершила неромантичный поступок, заявив, что это нормально в наше время
Гости уже за столом? Вот как мгновенно охладить игристое вино
Теперь штрафов нет, но что будет с тарифами? Водители уже волнуются
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.