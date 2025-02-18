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Вы видели его в кино, но вживую он ещё эффектнее: чем удивляет Витебский вокзал

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Туризм

Обязательно побывайте на Витебском вокзале в Санкт-Петербурге, даже если вы не собирались никуда ехать. Сюда приходят за эмоциями и полюбоваться необычной архитектурой.

Витебский вокзал, Санкт-Петербург
Фото: flickr.com by Ninara, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Витебский вокзал, Санкт-Петербург

На этом вокзале снимали "Вокзал для двоих”, "Анну Каренину” и "Шерлока Холмса”.

Витебский вокзале один из самых старейших и красивых вокзалов в России. Именно отсюда отправился первый поезд с императором Николаем I.

Он единственный, куда поезда прибывают на второй этаж, а зал ожидания украшен картинами.

Здесь вы как будто возвращаетесь в эпоху 19 века с огромной парадной лестницей из белого мрамора, шикарными люстрами, колоннами, старинным часами и скамейками.

Кроме того на Витебском вокзале проходят бесплатные хоровые выступления.

Уточнения

Ви́тебский вокзал (ранее Царскосельский, затем Детскосельский) — пассажирский терминал станции Санкт-Петербург-Витебский. Расположен по адресу: Загородный проспект, 52.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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