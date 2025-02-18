Вы видели его в кино, но вживую он ещё эффектнее: чем удивляет Витебский вокзал

Обязательно побывайте на Витебском вокзале в Санкт-Петербурге, даже если вы не собирались никуда ехать. Сюда приходят за эмоциями и полюбоваться необычной архитектурой.
На этом вокзале снимали "Вокзал для двоих”, "Анну Каренину” и "Шерлока Холмса”.
Витебский вокзале один из самых старейших и красивых вокзалов в России. Именно отсюда отправился первый поезд с императором Николаем I.
Он единственный, куда поезда прибывают на второй этаж, а зал ожидания украшен картинами.
Здесь вы как будто возвращаетесь в эпоху 19 века с огромной парадной лестницей из белого мрамора, шикарными люстрами, колоннами, старинным часами и скамейками.
Кроме того на Витебском вокзале проходят бесплатные хоровые выступления.
Ви́тебский вокзал (ранее Царскосельский, затем Детскосельский) — пассажирский терминал станции Санкт-Петербург-Витебский. Расположен по адресу: Загородный проспект, 52.
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