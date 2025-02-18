У многих турагентств наблюдались проблемы с бронированием туров и оплатой из-за сбоя в программе

Сбой в программе. Растущий спрос на туры повлиял на работоспособность CRM для турагентств

1:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Многие турагенты столкнулись с внезапным сбоем в работе CRM-системы "Мои документы — Туризм". Об этом пишет портал tourdom.ru. Проблемы наблюдались с бронированием туров, распечаткой чеков, оплатой.

Фото: Веб-сайт муниципалитета города Стамбул Стамбул

Многие турагентства недовольны сбоем, ведь он фактически остановил их работу. Кроме того, комментарии от разработчика CRM-системы поступили с задержкой. Разработчики программного обеспечения связали произошедший сбой с увеличением нагрузки и ранее внесенными изменениями в программу. Ближе к вечеру работоспособность системы была восстановлена.

Известно, что на фоне укрепления рубля резко вырос спрос на поездки за границу, турагентства наблюдают повышенный спрос. Речь может идти о росте на 15%-20% об этом пишет портал "Интерфакс-Туризм" со ссылкой на турагентства. Спрос значительно вырос на поездки в Турцию, Египет, ОАЭ.

Уточнения

Система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) — прикладное программное обеспечение для организаций, предназначенное для автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками (клиентами).

