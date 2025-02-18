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Авиация становится безопаснее: статистика подтверждает тренд

2:00
Туризм

За последние годы полеты стали самыми безопасными в истории. В Европе показатель авиационной безопасности достиг рекордного уровня, а риск смертельного исхода в авиакатастрофах равен нулю с 2018 года. В целом по миру число авиационных происшествий снизилось почти вдвое: с 0,98 до 0,48 на миллион полетов.

Самолет в небе
Фото: flickr.com by Bill Abbott, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Самолет в небе

Наибольшая доля аварий связана с разрушением шасси, однако эти инциденты не приводили к фатальным последствиям. В большинстве регионов мира коэффициент безопасности улучшился, но в Северной Америке ситуация ухудшилась: показатель вырос с 0,53 до 1,14 на миллион полетов. В Азиатско-Тихоокеанском регионе уровень безопасности остался на уровне 2022 года.

По данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), в 2023 году было совершено около 37 миллионов рейсов — на 17% больше, чем годом ранее. Несмотря на рост трафика, аварийность оказалась рекордно низкой: всего одна авария на 1,26 миллиона полетов — это лучший показатель за последние десять лет.

Глава IATA Вилли Уолш отметил, что полеты по-прежнему остаются самым безопасным видом транспорта. В реактивной гражданской авиации не зафиксировано ни одного крушения самолета и ни одного смертельного случая. Эксперты связывают улучшение статистики с тщательным анализом прошлых инцидентов и укреплением культуры безопасности в отрасли.

Несмотря на положительные результаты, авиации еще есть куда стремиться. Специалисты продолжают работать над тем, чтобы свести риски к абсолютному минимуму и сделать перелеты еще безопаснее для пассажиров.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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