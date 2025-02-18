Пассажирам вернули деньги за неработающий в поезде кондиционер — суд встал на их сторону

Прокуратура встала на сторону пассажиров, которым пришлось ехать в духоте в поезде Екатеринбург — Имеретинский курорт. В одном из вагонов сломался кондиционер, из-за чего температура поднималась до 36 градусов. Среди пассажиров была группа детей, что сделало ситуацию еще более критичной.
После разбирательства в суде прокуратура добилась полного возврата стоимости билетов и компенсации морального вреда. Общая сумма выплат составила 120 тысяч рублей.
Кроме того, прокуратура потребовала устранить неисправности в системе кондиционирования, чтобы подобные случаи больше не повторялись. По итогам проверки начальника пункта технического обслуживания вагонов привлекли к административной ответственности за оказание услуг, не соответствующих требованиям.
Проблема неработающих кондиционеров в поездах поднималась и раньше. После прошлого летнего сезона появилось множество судебных разбирательств по аналогичным жалобам, и суды чаще всего принимают сторону пассажиров. Этот иск может стать самым крупным по сумме компенсации среди подобных случаев.
Основной претендент на замену — тепловые насосы. Эта инновационная система работает по принципу холодильника, только наоборот: она нагревает ваш дом, используя тепло из окружающей среды.