Пассажирам вернули деньги за неработающий в поезде кондиционер — суд встал на их сторону

1:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

Прокуратура встала на сторону пассажиров, которым пришлось ехать в духоте в поезде Екатеринбург — Имеретинский курорт. В одном из вагонов сломался кондиционер, из-за чего температура поднималась до 36 градусов. Среди пассажиров была группа детей, что сделало ситуацию еще более критичной.

Фото: commons.wikimedia.org by Александр Голубенко, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Поезд

После разбирательства в суде прокуратура добилась полного возврата стоимости билетов и компенсации морального вреда. Общая сумма выплат составила 120 тысяч рублей.

Кроме того, прокуратура потребовала устранить неисправности в системе кондиционирования, чтобы подобные случаи больше не повторялись. По итогам проверки начальника пункта технического обслуживания вагонов привлекли к административной ответственности за оказание услуг, не соответствующих требованиям.

Проблема неработающих кондиционеров в поездах поднималась и раньше. После прошлого летнего сезона появилось множество судебных разбирательств по аналогичным жалобам, и суды чаще всего принимают сторону пассажиров. Этот иск может стать самым крупным по сумме компенсации среди подобных случаев.